Трамп пригрозил Китаю пошлинами из-за редкоземельных металлов

Президент США Дональд Трамп пригрозил повысить пошлины на товары из Китая и отменить встречу с председателем КНР Си Цзиньпином после того, как Китай ужесточил контроль в отношении экспорта редкоземельных металлов.

Трамп написал в своей соцсети Truth, что Китай рассылает другим странам письма, в которых сообщает о планах ввести экспортный контроль на каждый элемент производства, связанный с редкоземельными металлами.

"Наши отношения с Китаем в течение последних шести месяцев были очень хорошими, что делает этот шаг в области торговли еще более неожиданным", – написал американский президент.

По его словам, к США обратились страны, "крайне возмущенные этой огромной торговой враждебностью, возникшей на пустом месте".

"Я должен был встретиться с председателем Си через две недели на саммите АТЭС в Южной Корее, но теперь, похоже, для этого нет никаких оснований", – написал Трамп. Он также добавил, что одна из ответных мер, которые прорабатывают США, – это "значительное повышение" пошлин на китайские товары.

9 октября правительство Китая объявило об ужесточении экспортного контроля в отношении редкоземельных металлов. Теперь экспортной лицензии требуют даже незначительные количества этих металлов – если на них приходится не менее 0,1% стоимости товара. Речь также идет об экспорте технологий, связанных с добычей, плавкой и разделением редкоземельных металлов.