Трамп приостановил миссию в Ормузском проливе

Президент США Дональд Трамп заявил о приостановлении миссии "Проект Свобода" по выводу из Ормузского пролива заблокированных иностранных судов. О начале миссии было объявлено 4 мая, с властями Ирана она согласована не была.

По словам Трампа, решение было принято в связи "с просьбой Пакистана и других стран, огромными военными успехами, достигнутыми в ходе кампании против Ирана, а также значительным прогрессом в достижении полного и финального соглашения" с Ираном.

"Мы договорились, что, пока блокада будет оставаться в силе, "Проект Свобода" будет приостановлен на короткий период времени, чтобы выяснить, удастся ли завершить и подписать соглашение", – написал Трамп в соцсети Truth Social.

США объявили, что приступят к миссии по вызволению судов, оставшихся заблокированными в Персидском заливе после того, как Иран фактически заблокировал Ормузский пролив, утром 4 мая. Трамп сообщил, что это "гуманитарный жест со стороны Соединённых Штатов, стран Ближнего Востока, но и, в частности, Ирана". Однако в Корпусе стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявили, что единственным безопасным маршрутом для прохода судов через пролив является коридор, который ранее обозначил Тегеран, а "любое изменение маршрута в проливе опасно и приведет к жёсткому ответу".

В первый же день миссии в результате атаки беспилотников в нефтяном порту Фуджейра в Объединенных Арабских Эмиратах начался пожар. Власти ОАЭ обвинили в атаке Иран, в Тегеране это отрицали. Также произошли перестрелки в Ормузском проливе. Иранские СМИ, в частности, утверждали, что иранские военные атаковали двумя ракетами американский корабль. В Центральном командовании ВС США заявили, что ни один американский корабль не был повреждён, и что Соединённые Штаты уничтожили по меньшей мере шесть иранских скоростных катеров. Это утверждение, в свою очередь, отвергли в Тегеране.

Официально обе стороны не заявляли о прекращении действия перемирия, объявленного в начале апреля. США продолжают морскую блокаду Ирана, а Иран заявляет о контроле над Ормузским проливом.