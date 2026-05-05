Рубио: США вносят в Совбез ООН резолюцию по Ормузскому проливу

Вашингтон инициировал резолюцию Совета Безопасности ООН для обеспечения безопасности в Ормузском проливе и обвиняет Иран в угрозе мировой торговле. Об этом заявил во вторник госсекретарь США Марко Рубио.

В комментариях журналистам 5 мая Рубио сказал, что Иран "продолжает держать мировую экономику в заложниках" посредством угроз судоходству, установкой морских мин и попыток ввести пошлины.

Проект резолюции, поддержанный партнерами из стран Персидского залива, потребует от Тегерана "прекратить нападения, минирование и взимание пошлин", а также раскрыть нахождение мин и поддержать создание гуманитарного коридора. Соединенные Штаты ожидают, что голосование по документу состоится "в ближайшие дни", отметил Марко Рубио.

Среди прочего госсекретарь заявил, что США продолжат обеспечивать проход кораблей через Ормузский пролив для восстановления свободы судоходства.

Рубио отметил, что военная операция под названием "Эпическая ярость", которую вели США против Ирана, завершена, о чём президент Дональд Трамп ранее уведомил Конгресс. Нынешняя операция в Ормузском проливе носит название "Проект Свобода".

Президент США Дональд Трамп ранее во вторник призвал Иран "поступить разумно" и заключить соглашение о прекращении войны на фоне продолжающегося хрупкого перемирия. Выступая в Овальном кабинете, Трамп утверждал, что иранская армия уже "полностью разгромлена", поэтому страна "должна поднять белый флаг капитуляции".

Одновременно Дональд Трамп сказал, что высоко оценивает введённую американской стороной блокаду иранских портов.

Военно-морское командование Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР) тем временем вновь заявило, что единственным безопасным маршрутом для прохода судов через Ормузский пролив является коридор, который ранее обозначила Исламская республика. В Тегеране предупредил экипажи судов, что "любое изменение маршрута в проливе опасно и приведёт к жесткому ответу со стороны военно-морского флота КСИР".

Предупреждение иранской стороны прозвучало на следующий день после того, как США объявили о начале миссии "Проект Свобода", призванной помочь судам из нейтральных стран проходить через Ормузский пролив. Некоторые из этих кораблей из-за войны США и Израиля с Ираном и блокирования пролива иранскими силами находились в Персидском заливе более двух месяцев.

В первый день миссии США бойцы КСИР обстреляли несколько судов, в то время как атаки беспилотников, приписываемые Ирану, привели к пожару в нефтяном порту Фуджейра в Объединённых Арабских Эмиратах.