Трамп призвал Эр-Рияд и Катар подписать Соглашения Авраама

Президент США Дональд Трамп призвал Саудовскую Аравию, Катар и ряд других стран Ближнего Востока присоединиться к так называемым Соглашениям Авраама, связав их с общими договорённостями о мире в регионе, частью которых должны стать и договорённости с Ираном. Об этом Трамп написал в соцсети Truth Social.

Из текста также следует, что Трамп выступает за присоединение к соглашениям и самого Ирана.

Соглашениями Авраама называют заключённые в 2020-21 годах договорённости между Израилем и четырьмя странами - ОАЭ, Бахрейном, Марокко и Суданом, в соответствии с которыми эти страны с большинством мусульманского населения признали Израиль. Впоследствии к соглашениям присоединился также Казахстан, хотя он признавал Израиль и раньше. В тексте Трампа Израиль не упоминается, и не вполне ясно, как именно в представлении президента США должны быть связаны мирные договорённости с Ираном, которые сейчас обсуждаются, и Соглашения Авраама.

Трамп призвал присоединиться к соглашениям также Пакистан, Турцию, Египет и Иорданию (эти страны, кроме Пакистана, уже признают Израиль), однако особый акцент сделал на Катаре и Саудовской Аравии, отметив, что если они откажутся от подписания, то не будут считаться и сторонами догвоворённости с Ираном. По словам президента США, на выходных он общался с лидерами всех перечисленных стран (кроме Ирана) и в частности обсуждал эту тему. Ранее об этом сообщал журналист издания Axios Барак Равид. В его интерпретации, Трамп предлагал странам региона присоединиться к соглашениям в случае достижения договорённостей с Ираном.

Говоря о переговорах с Тегераном, Трамп отметил, что они идут хорошо, и по их итогам или будет заключена "сделка", или же не будет - и в этом случае США начнут наносить по Ирану более мощные удары, чем раньше.

Прогресс на переговорах, ведущихся через посредников, подтверждают обе стороны, однако первоначальные прогнозы о том, что документ подпишут уже в воскресенье, не подтвердились. Теперь источники в администрации Дональда Трампа заявляют о надежде на достижение соглашения в ближайшие дни.

В МИД Ирана в понедельник заявили, что стороны согласовали многие пункты меморандума, но его подписание "не является неизбежным".