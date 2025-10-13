Трамп призвал Уиткоффа теперь сосредоточиться на России

Президент США Дональд Трамп 13 октября в ходе своего выступления в Кнессете - парламенте Израиля - призвал своего спецпосланника Стива Уиткоффа, при участии которого были заключены соглашения о прекращении огня в Газе, теперь сосредоточиться на завершении войны между Россией и Украиной.

Уиткофф официально является спецпредставителем Трампа по Ближнему Востоку, однако он участвовал также в переговорах на высоком уровне, посвящённых поискам мира в Украине. Он был в составе американской делегации на встречах с представителями России и Украины в феврале и марте, а затем несколько раз встречался в России с президентом Владимиром Путиным. После последней такой встречи состоялись переговоры Трампа и Путина на Аляске, которые пока, однако, не принесли какого-то продвижения к завершению войны.

Трамп в своём выступлении, отметив заслуги Уиткоффа в достижении мира на Ближнем Востоке, обратился прямо к нему, сказав: "Мы должны решить этот вопрос. Если вы не возражаете, Стив, давайте сосредоточимся на России".

Трамп рассказал, что был удивлен продолжительностью встречи между его специальным посланником Стивом Уиткоффом, который "не имел представления о России или Путине и не очень разбирался в политике", и российским лидером Владимиром Путиным.

Трамп также отметил, что Уиткофф, успешный бизнесмен в сфере строительства и торговли недвижимостью, в первый раз отправляясь в Россию в качестве спецпосланника президента США, "не имел никакого представления о России, Путине или политике". По словам президента США, он лично добился того, чтобы его принял Путин. Трамп, по его словам, ожидал, что встреча продлится 15-20 минут, однако переговоры затянулись более чем на пять минут. По словам Трампа, он несколько раз звонил Уиткоффу, и каждый раз ему отвечали, что встреча ещё не закончена. "Через пять часов я говорю: "О чем вы там, черт возьми, разговариваете уже пятый час?" - сказал Трамп.

Ряд СМИ со ссылкой на источники писали о том, что как в администрации США, так и в странах Европы высказывали критические замечания в адрес Уиткоффа, в том числе в связи с его высказываниями о возможных уступках со стороны Украины. Недовольство ими высказывали и в Киеве. В последнее время спецпосланник сосредоточился на проблематике Ближнего Востока и, в частности, лично участвовал в переговорах, приведших к установлению перемирия в Газе и освобождению заложников. В Израиле его действия вызвали восторженные оценки многих комментаторов.