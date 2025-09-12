Трамп "теряет терпение" в связи с действиями Путина

Президент США Дональд Трамп спустя почти месяц после своей встречи на Аляске с российским президентом Владимиром Путиным заявил, что "теряет терпение" в связи с нежеланием российского лидера согласиться на мир в Украине, и не исключил ужесточения санкций против России. В интерьвью Fox News Трамп отметил, что могут быть приняты "очень, очень сильные меры", и уточнил, что санкции могут коснуться банковской и нефтяной сферы, а также таможенных пошлин.

При этом президент США вновь призвал страны ЕС действовать совместно с США и упомянул о том, что его администрация недавно удвоила пошлины в отношении Индии в связи с её закупками российской нефти.

В тот же день министерство финансов США призвало страны ЕС и "группы семи" (G7, в которую кроме США и четырёх стран ЕС входят Япония и Канада) ввести пошлины против основных покупателей российской нефти - Китая и Индии. Представитель ведомства сказал, что "китайские и индийские закупки российской нефти финансируют военную машину Путина, что позволяет продлить бессмысленные убийства украинцев".

В ЕС поддерживают ужесточение санкций против России, однако, согласно публикациям СМИ, на данный момент отрицают возможность введения пошлин в отношении Индии и Китая, указывая на то, что, в отличие от администрации Трампа, ЕС вообще не использует импортные пошлины как средство давления на те или иные страны. При этом в ЕС подтверждают готовность к концу будущего года отказаться от закупок российских энергоносителей.

Трамп уже не в первый раз говорит о своём недовольстве действиями Путина. В интервью Fox News он отметил, что первоначально, когда, по словам Трампа, Путин якобы был готов к мирному урегулированию, к нему не был готов президент Украины Владимир Зеленский. Теперь же, как сказал Трамп, Зеленский готов к миру, а Путин - нет, или, во всяком случае, его позиция неясна.

Трамп в июле дал России 50-дневный срок на достижение мирных договорённостей с Украиной, затем этот срок был сокращён. По истечении этого срока состоялась встреча Трампа с Путиным. Обе стороны заявили о прогрессе в переговорах, однако война в Украине не прекратилась, напротив, Россия сейчас наносит ещё более массированные удары. В конце августа Трамп говорил, что может определиться с дальнейшими действиями через две недели. Власти Украины призывают США наконец ужесточить санкции в отношении России и принять другие меры, чтобы заставить Москву пойти на мир. Ранее в Киеве согласились с заморозкой конфликта по текущей линии фронта и с личной встречей Путина и Зеленского без прекращения огня. В Москве, однако, не выразили готовности к этому, продолжая выдвигать дополнительные требования.