Президент США Дональд Трамп заявил, что готов ко второй фазе ужесточения санкционного давления на Россию, но сначала хочет поговорить с Путиным. Американский министр финансов Скотт Бессент обещает вторичные санкции и повышение торговых тарифов для стран, покупающих у России нефть. А европейцы едут в Вашингтон, чтобы скоординировать с американскими властями свой 19-й санкционный пакет.

В воскресенье 7 сентября президент США Дональд Трамп, выступая перед группой журналистов, подтвердил , что готов ко второй фазе ужесточения санкционного давления на Россию. Он также сообщил, что в ближайшее время он собирается позвонить Владимиру Путину. Кроме того, "определенные европейские лидеры прилетают в нашу страну в понедельник или вторник".

По информации Bloomberg, европейская делегация отправилась в Вашингтон чтобы обсудить возможность совместных действий по введению санкций. В настоящее время европейцы работают над очередным, 19-м по счету пакетом. В санкционные списки планируют внести новую порцию российских банков, платежные системы и криптовалютные биржи. Кроме того, впервые под вторичные санкции может попасть Казахстан, через который, как считают европейцы, в Россию попадает оборудование, которое потом используется для производства оружия.

В свою очередь министр финансов Скотт Бессент угрожает довести российскую экономику до "полного коллапса" при помощи повышения торговых пошлин для покупателей российской нефти и вторичных санкций. Несколько портит общую картину требования другого члена американской администрации – министра энергетики Криса Райта – к европейским странам прекратить закупки российских нефти и газа, если Европа хочет, чтобы США присоединились к санкциям. Пока Брюссель не способен сломить сопротивление Будапешта и Братиславы. Максимум, чего добились от Венгрии и Словакии европейские чиновники – присоединения к плану отказа от импорта российских углеводородов с 2027 года.

Тем не менее, постепенная смена и настроений, и риторики Дональда Трампа и членов его команды очевидна. На смену полюбовному решению (ко всеобщей выгоде и удовольствию) украинского вопроса, который является препятствием на пути сулящих многомиллиардные прибыли совместных проектов пришла угроза ужесточения санкций. Пока, если не считать попавшей под горячую руку Индии, которая за покупку российской нефти получила 50-процентные тарифы, только угрозы. Для того, чтобы добиться хоть каких-то значимых результатов, нужно действительно координировать свои действия с Европой и другими развитыми странами – Канадой, Японией, Австралией.

Между тем, пока подход новой американской администрации к введению новых ограничений кардинально отличается от европейского. Первые предпочитают оказывать давление на правительства, угрожая торговыми ограничениями целым странам, вторые – действуют точечно, планомерно затыкая дыры в уже введенных санкциях. И, как показывает сложившаяся после начала войны практика, давить на правительства, как правило, бесполезно, поскольку это воспринимается как посягательство на независимость внешнеполитического курса. И пример с Индией – тому лишнее доказательство. Да и не на уровне правительств решаются вопросы заключения конкретных финансовых и торговых сделок, даже очень крупных.

Максимальные проблемы у российских экспортеров и импортеров возникали только тогда, когда угроза внесения в санкционные списки нависла над компаниями и банками, которые продолжали сотрудничество с подсанкционными российскими контрагентами. Так что показательное отключение от SWIFT пары-тройки даже не самых крупных китайских или киргизских банков, через которые в Россию течет валюта в том числе американских и европейских инвесторов, или внесение в санкционный список одного-двух нефтеперерабатывающих заводов, покупающих в обход ограничений российскую нефть, были бы на порядок эффективнее не очень убедительных угроз взятыми с потолка тарифами. Возврат угрозы внесения в санкционные списки банков и других финансовых институтов сейчас способен спровоцировать бегство "ковбойских денег", обвал рубля и проблемы на российском долговом рынке, в том числе на рынке гособлигаций.

Вот только такой подход требует планомерной и целенаправленной работы, результат которой может быть достигнут не за один-два дня, а за пару-тройку недель. А такого рода усилия для нынешней американской администрации не очень характерны. С самого начала все их старания направлены на то, чтобы добиваться нужных им результатов чужими руками. Достаточно вспомнить весенние трения с Канадой и Мексикой, которые должны обеспечить непроницаемость американских границ для наркотиков и нелегальных мигрантов. И до тех пор, пока этот подход не изменится, всерьез обсуждать "коллапс" российской экономики, который в результате действий нынешней администрации Белого дома, едва ли уместно. Правда коллапса это совсем не отменяет, но с его приближением пока гораздо лучше справляется кремлевская администрация.