Трамп: трёхсторонняя встреча США, России и Украины состоится

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что состоится трёхсторонняя встреча с участием лидеров России и Украины, а также самого Трампа. Об этом он сказал в опубликованном в субботу интервью изданию Daily Caller.

При этом Трамп выразил сомнения в том, что состоится двусторонняя встреча Путина и Зеленского, без участия президента США. "Двусторонняя - не знаю, а трёхсторонняя состоится", заявил Трамп. О возможных сроках и месте проведения встречи он не сказал.

Президент США повторил, что рассчитывал на быстрое завершение конфликта, учитывая свои хорошие отношения с Путиным. Однако, как подчеркнул Трамп, возможно, стороны ещё не готовы к миру. Он сравнил Россию и Украину с дерущимися детьми, которые не реагируют на призывы прекратить, но рано или поздно сами захотят остановиться. Продолжение войны он назвал "глупостью".

Трамп также коснулся темы гарантии безопасности для Украины. Он подчеркнул, что американские солдаты не будут направлены в Украину и обеспечивать гарантии будут главным образом европейские страны. США, по словам президента, готовы помочь в случае необходимости. Также президент США отметил, что Соединённые Штаты при его администрации не отправляют оружие напрямую Украине, а продают его странам НАТО, которые в свою очередь поставляют его Украине.



Президент США с момента своего вступления в должность в январе призывает Россию и Украину к завершению конфликта, представители его администрации встречаются как с российскими, так и с украинскими руководителями, стремясь к мирному урегулированию. 15 августа на Аляске прошла встреча Трампа с российским президентом Владимиром Путиным, после которой президент США заявил, что на пути к миру есть продвижение, но договорённостей о мире пока нет.

Трамп поддержал идею Зеленского о необходимости встречи лидеров России и Украины, отметив, что за ней может последовать и трёхсторонняя встреча. В Кремле заявили, что встреча Путина с Зеленским возможна только при наличии условий - из контекста следует, что речь идёт о достижении принципиальных договорённостей ещё до такой встречи. Заявления Трампа о том, что трёхсторонняя встреча состоится, в Кремле пока не комментировали.

Издание Axios в субботу со ссылкой на неназванные источники в Белом доме пишет о том, что высокопоставленные представители администрации президента США Дональда Трампа недовольны действиями европейских союзников, которые, по их мнению, сводят на нет усилия Америки по достижению мирного соглашения между Украиной и Россией, утверждает Axios со ссылкой на неназванные источники в Белом доме. Трамп якобы рассматривает возможность остановить дипломатические усилия, пока "одна или две стороны не проявят больше гибкости", утверждает издание. При этом высокопоставленный европейский представитель, "вовлечённый в переговоры с США относительно войны в Украине", в беседе с изданием выразил удивление критикой, сказал, что в реальности таких разногласий между Вашингтоном и европейскими странами не существует.