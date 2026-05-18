Трамп заявил, что отложил удары по Ирану после просьбы ряда стран

Президент США Дональд Трамп сообщил, что отложил запланированные на 19 мая удары по Ирану. Об этом он написал в Truth Social.

По словам Трампа, с такой просьбой к нему обратились лидеры Катара, Саудовской Аравии и Объединённых Арабских Эмиратов. Они заявили, что сейчас идут "серьёзные переговоры", которые могут привести к соглашению, приемлемому для США и стран Ближнего Востока.

Трамп подчеркнул, что итогом возможной сделки должно стать лишение Ирана возможности получить ядерное оружие.

Президент США отметил, что поручил главе Пентагона Питу Хегсету, главе Объединённого комитета начальников штабов Дэну Кейну и американским военным отменить удар и подготовиться к "полномасштабному наступлению" на Иран, если сделка не будет достигнута.

С начала апреля между США и Ираном действует временное перемирие, но в начале мая стороны обменялись ударами.

Вашингтон неоднократно угрожал возобновить боевые действия против Ирана в случае отказа Тегерана от мирной сделки. 17 мая Трамп написал в Truth Social: "Для Ирана часы тикают, и им лучше поторопиться, иначе от них ничего не останется".

28 февраля США и Израиль начали совместную военную кампанию против Ирана, имея целью, среди прочего, ограничить ядерный и баллистический потенциал этой страны. В ответ Иран фактически закрыл Ормузский пролив – важный водный путь, через который ранее проходила пятая часть мировой торговли нефтью, что вызвало резкий рост цен на рынках. С тех пор этот вопрос стал центральным для разрешения конфликта.





