Трамп заявил о "фантастических торговых сделках" с Китаем

Президент США Дональд Трамп 15 мая завершил государственный визит в Китай.

Он продлился три дня. Обе стороны описывают переговоры как успешные, утверждая, что они способствовали взаимопонимаю и укреплению отношений.

Сообщений о конкретных подробностях переговоров Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином, однако, пока немного.

В четверг Трамп и китайский лидер провели официальные переговоры, посетили Храм Неба, а затем американская делегация, в составе которой были ведущие члены администрации и крупные бизнесмены, посетила государственный приём в Доме народных собраний КНР. В пятницу перед отлётом Трамп ещё раз встретился с китайским лидером, они вместе прогулялись в саду Чжуннаньхай - резиденции высших органов власти Китая.

Трамп оценил визит как "великолепный", заявив, что он "принесёт много хорошего". Он в частности упомянул договорённости о "фантастических торговых сделках", а также достигнутое взаимопонимание о необходимости завершения конфликта вокруг Ирана. Он высоко оценил уровень отношений США и Китая.

В интервью Fox News во время визита Трамп сказал, что Си Цзиньпин заявил, что Китай не будет поставлять вооружение Ирану, а также выступает за открытие Ормузского пролива. МИД Китая выпустил обтекаемое заявление о конфликте в Иране, в котором говорится о необходимости скорейшего достижения взаимовыгодного мира.

Трамп также сказал Fox News, что Китай согласился покупать в США больше сельскохозяйственной продукции, а также нефть. Кроме того, Трамп сообщил о договорённости о поставках в Китай 200 пассажирских самолётов Boeing. Хотя речь идёт о первой подобной сделке за многие годы, аналитики ожидали большего - 500 самолётов. Богатейший бизнесмен мира Илон Маск, участвовавший в переговорах, высоко оценил их, но тоже воздержался от подробностей.

Китайская сторона сообщила, что Си Цзиньпин поднимал на переговорах вопрос о Тайване, который КНР считает своей мятежной провинцией, и даже говорил, что если тайваньский вопрос не будет решён "надлежащим образом", это может привести к "конфликтам" между Китаем и США. Белый Дом и Трамп тему Тайваня не комментировали.

В целом, комментаторы отмечают, что визит прошёл с большой помпой и в торжественной атмосфере. В официальном заявлении МИД Китая говорится, что "переговоры двух лидеров повысили уровень взаимопонимания, укрепили взаимное доверие, способствовали развитию сотрудничества, увеличили выгоды для народов обеих стран и укрепили столь необходимую стабильность и определённость в мире". Трамп пригласил Си Цзиньпина посетить США в сентябре.

Не было сообщений о том, обсуждалась ли в ходе визита война в Украине. Спустя несколько дней, как пишут сегодня российские СМИ, Китай с однодневным визитом посетит российский президент Владимир Путин.