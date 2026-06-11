Трамп заявил о планах взять под контроль иранский остров Харк

Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social анонсировал новый "очень сильный" удар по Ирану - после того, как две ночи подряд американские военные наносили удары по объектам в этой стране, а Иран атаковал базы США в странах Ближнего Востока.

Кроме того, как написал Трамп, "в какой-то момент в не столь отдалённом будущем мы захватим остров Харк и другие объекты нефтяной инфраструктуры и установим полный контроль над их нефтяными и газовыми рынками, как это происходит с Венесуэлой, что прекрасно работает и в отношении Венесуэлы, и в отношении США".

Остров Харк, принадлежащий Ирану, расположен в Персидском заливе. Там расположен крупнейший нефтяной терминал, обслуживающий более 90% экспорта иранской нефти. По объектам на острове наносились удары во время кампании, которую вели Израиль и США против Ирана в феврале-апреле.

Установление контроля над островом упоминалось как одна из возможных операций в случае, если США перейдут к наземным действиям против Ирана.

Трамп не написал, означает ли его пост возобновление полномасштабных боевых действий - формально продолжает действовать перемирие, хотя обе стороны не раз обвиняли друг друга в его нарушении. Иранские власти пока не реагировали на пост президента США.

Помимо ударов по Ирану, американские военные 10 и 11 июня нанесли удары по танкерам в Оманском заливе, которые, как утверждается, пытались нарушить морскую блокаду иранских портов. Утром 11 июня, как сообщили иранские СМИ, затонуло иранское судно, которое направлялось в Иран с грузом из Омана. Пять членов экипажа были спасены.

Ранее трое граждан Индии, членов команды танкера Settebello под флагом Палау, погибли после удара США по этому кораблю. Центральное командование США подтвердило, что по танкеру был нанесён удар, утверждая, что команда отказывалась выполнять указания американских военных. В командовании заявляют, что на судне был груз иранской нефти. Власти Индии выразили протест послу США.

Иран, в свою очередь, заявляет о возобновлении полной блокады Ормузского пролива для любых судов.