Трамп заявил об отправке в Польшу 5 тысяч военных США

Соединённые Штаты направят в Польшу 5 тысяч военнослужащих. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп. В соцсети Truth он написал, что решение принято благодаря победе на выборах президента Польши Кароля Навроцкого, которого поддерживал Трамп, и хороших отношений с ним.

Выборы президента Польши состоялись около года назад. Навроцкий был поддержан правоконсервативной партией "Право и справедливость", которая сейчас находится в оппозиции. Отношения между президентом и правительством Дональда Туска напряжённые.

Из сообщения Трампа не вполне ясно, будут ли отправлены в Польшу 5 тысяч военных дополнительно к уже размещённым там около 10 тысячам американских военнослужащих, или же речь идёт о ротации. Ранее СМИ сообщали о том, что США неожиданно отложили ротацию около 4 тысяч военных в Польше. Это вызвало негативную реакцию в польской прессе и опасения относительно того, что американский контингент в Европе будет ещё более сокращён после того, как было объявлено о выводе 5 тысяч американских военных из Германии. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что речь не идёт о сокращении контингента в Польше, а лишь о задержке с отправкой войск для ротации, и отметил, что Соединённые Штаты стремятся к тому, чтобы европейские страны стали более самостоятельными в вопросах обороны.

В шведском городе Хельсингборг 22 мая проходит совещание министров обороны стран НАТО. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте приветствовал решение Трампа направить 5 тысяч военных в Польшу, отметив при этом, что тренд на меньшую зависимость стран Европы от США в вопросах обороны продолжится.

Министр обороны Польши, а также представители

Эстонии и Латвии, также приветствовали решение Трампа, как и упомянутый президентом США президенто Польши Навроцкий. В то же время, польский премьер пока его не комментировал.



Во встрече в Хельсингборге принимает участие госсекретарь США Марко Рубио. Перед встречей он сказал, что крайне разочарован подходом ряда стран НАТО к помощи США во время конфликта с Ираном - в частности Испании, которая отказала Соединённым Штатам в использовании их баз. При этом Рубио похвалил ряд других стран НАТО.





