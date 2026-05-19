Главком НАТО: вывод части сил США из Европы не ослабит оборону союза

Решение президента США Дональда Трампа вывести тысячи американских военнослужащих из Германии не нанесёт ущерба обороноспособности НАТО. С таким заявлением выступил во вторник верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами Североатлантического союза в Европе генерал Алексус Гринкевич. Одновременно он предупредил, что в будущем следует ожидать дальнейших передислокаций.

По словам Гринкевича, процесс вывода части американских сил, общее число которых составляет около 80 тысяч, займёт несколько лет, чтобы дать союзникам время на развитие потенциала для их замены.

"По мере укрепления европейского столпа альянса США будут иметь возможность сократить своё присутствие в Европе и ограничиться предоставлением только тех критически важных возможностей, которые союзники пока не могут обеспечить. Я не могу назвать точные сроки; это будет непрерывный процесс, который продлится несколько лет", - сказал американский военачальник.

В своём заявлении Алексус Гринкевич также дал понять, что он не против планов вывода. "По мере того, как союзники будут наращивать свой потенциал, Соединенные Штаты смогут перенаправить собственные усилия на другие глобальные приоритеты, поэтому я очень доволен тем, где мы находимся", - отметил генерал Гринкевич.

Ранее администрация Дональда Трампа анонсировала решение о выводе из Германии около 5000 своих военных и отмене развертывание ракет большой дальности "Томагавк". Решение Вашингтона последовало за разногласиями между Трампом и канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем по поводу войны в Иране и, как отмечают СМИ, застало европейских союзников США врасплох.

Трамп также не раз резко критиковал Европу за недостаточные, по его мнению, траты на оборону и не раз говорил, что он может рассмотреть вопрос о выходе Соединённых Штатов из НАТО.

Европейские политики заявляли, что прислушались к призыву Трампа увеличить оборонные расходы и взять на себя большую ответственность за безопасность континента. Однако они опасаются, что поспешный вывод американских войск и вооружений может сделать Европу уязвимой для военного нападения со стороны России, хотя Москва отрицает наличие подобных намерений.

По словам официальных лиц и экспертов, НАТО полагается на США в отношении целого ряда важнейших возможностей, таких как системы командования и управления, спутниковая разведка и связь, стратегические бомбардировщики и американский ядерный зонтик.