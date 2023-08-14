Трансгендерную активистку оштрафовали за посты в телеграме

Суд в Москве оштрафовал трансгендерную активистку Милану Петрову по статьям о пропаганде ЛГБТ+ и дискредитации российской армии в телеграме. Об этом сообщают "Осторожно, новости".

За "пропаганду ЛГБТ+", которой российские суды признают любую позитивную информацию о квир-сообществе, Петрова должна выплатить 200 тысяч рублей. За "дискредитацию армии", которой российские власти считают сведения, не совпадающие с версией Минобороны, – 50 тысяч.

На посты Петровой полиция обратила внимание после жалобы главы "Лиги безопасного интернета" Екатерины Мизулиной.

Вчера, 13 августа, Петрова перестала выходить на связь, а в СМИ появились сообщения о её задержании в аэропорту "Домодедово". В закрытом телеграм-канале было опубликовано заявление Петровой, переданное якобы через адвоката, и её фото со следами побоев.

Сегодня, 14 августа, "Осторожно, новости" сообщил, что информация о задержании Петровой не подтвердилась: на заседании суда её не было. Тем не менее, накануне в телеграм-канале Петровой сообщалось, что она должна была вылететь в Москву. Активистка с конца 2021 года живёт не в России, писал "ОВД-Инфо".