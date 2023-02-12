Трансляцию выступления президента Ирана прервали хакеры

Хакеры из группы Edaalate Ali сорвали онлайн-трансляцию выступления президента Ирана Ибрахима Раиси по случаю 44-й годовщины Исламской революции.

Речь Раиси на государственном телеканале была прервана видео, в котором человек в маске призвал иранцев участвовать в протестах и вывести деньги из банков "коррумпированного режима". Заканчивается 44-секундный ролик пожеланием смерти исламской республике и верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи.

Иранские СМИ пишут, что атака произошла только в интернете.

Осенью прошлого года в Иране начались протесты из-за смерти 22-летней Махсы Амини. Она была задержана полицией нравов за неправильное ношение хиджаба. Из полицейского участка Амини увезли в больницу, где она через несколько дней скончалась. Протестующие считают, что причиной её смерти стало избиение.

Иранцы по всей стране продолжают выступать против полицейского насилия и шире – против борьбы иранских властей с инакомыслием, за свержение Хаменеи и за демократизацию страны.

По данным правозащитных групп, за время массовых акций более 500 демонстрантов были убиты, около 20 тысяч человек заключили под стражу. Протесты начали стихать после того, как стало известно о первых казнях.

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