Трансженщин не допустят до женских соревнований по лёгкой атлетике

Международная ассоциация легкоатлетических федераций запретила участвовать в соревнованиях трансженщинам, если они совершили трансгендерный переход после полового созревания.

Запрет вступит в силу 31 марта 2023 года. Сейчас к международным соревнованиям допускают трансженщин, если в течение двух лет они поддерживали уровень тестостерона в крови ниже 2,5 наномолей на литр. Однако на международный уровень трансфеминные легкоатлетки так и не вышли. Следовательно, пишет Ассоциация, у неё нет "конкретных доказательств их влияния на справедливость женских соревнований по лёгкой атлетике".

Ассоциация отмечает, что прежде чем запретить трансженщинам соревноваться, она проконсультировалась с федерациями стран, Международным олимпийским комитетом, тренерами и спортсменами, а также с трансженщинами и правозащитниками. Из них "мало кто" поддержал вариант с поддержанием низкого уровня тестостерона, пишет Ассоциация.

Ассоциация создаст рабочую группу для дальнейших консультаций по допуску трансфеминных легкоатлеток к соревнованиям.