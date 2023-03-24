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Трансженщин не допустят до женских соревнований по лёгкой атлетике

Символ трансгендерных людей

Международная ассоциация легкоатлетических федераций запретила участвовать в соревнованиях трансженщинам, если они совершили трансгендерный переход после полового созревания.

Запрет вступит в силу 31 марта 2023 года. Сейчас к международным соревнованиям допускают трансженщин, если в течение двух лет они поддерживали уровень тестостерона в крови ниже 2,5 наномолей на литр. Однако на международный уровень трансфеминные легкоатлетки так и не вышли. Следовательно, пишет Ассоциация, у неё нет "конкретных доказательств их влияния на справедливость женских соревнований по лёгкой атлетике".

Ассоциация отмечает, что прежде чем запретить трансженщинам соревноваться, она проконсультировалась с федерациями стран, Международным олимпийским комитетом, тренерами и спортсменами, а также с трансженщинами и правозащитниками. Из них "мало кто" поддержал вариант с поддержанием низкого уровня тестостерона, пишет Ассоциация.

Ассоциация создаст рабочую группу для дальнейших консультаций по допуску трансфеминных легкоатлеток к соревнованиям.

  • В июне 2022 года аналогичные правила ввела Международная федерация плавания.
  • Первой известной трансфеминной спортсменкой считается американская теннисистка Рене Ричардс. В 1976 году её не допустили к женскому турниру чемпионата США, но уже в следующем году суд официально признал Ричардс женщиной и постановил допускать её к женским соревнованиям. По итогам 1977 года она стала 22-й ракеткой мира. В 1981 году Ричардс закончила соревноваться, стала тренером, а позже вернулась к карьере врача-офтальмолога.
  • В 2021 году новозеландская тяжёлоатлетка Лорел Хаббард стала первой открытой трансженщиной, участвовавшей в Олимпийских играх. На Олимпиаде ей не удалось сделать ни одной удачной попытки. После Игр она завершила спортивную карьеру.

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