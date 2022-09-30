Треть компаний пытаются бронировать сотрудников от мобилизации

Более чем 30% российских компаний пытаются получить бронь на своих сотрудников от частичной мобилизации. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на результаты опроса.

Почти в 13% компаний сотрудников увольняют по их собственному желанию без положенной по Трудовому кодексу двухнедельной отработки, а почти 8% организаций переводят часть штата на удаленную работу.

Согласно опросу, почти в 44% организаций пока не принимают никаких действий и следят за ситуацией с частичной мобилизацией, а в 38,2% кадровики разъясняют работникам правила и нормы закона. Чуть больше 4% компаний помогают сотрудникам в релокации в другой регион или страну, 2,6% – наняли психологов и перевели сотрудников с трудового на гражданско-правовой договор.

В опросе, который проходил с 23 по 29 сентября, приняли участие 430 кадровых специалистов малых, средних и крупных компаний из разных отраслей, включая промышленность, образование, строительство, медицину, услуги и IT.