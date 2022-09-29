Жена муфтия Дагестана попросила Путина об отсрочке для мобилизованных

Супруга и советник муфтия Дагестана Айна Гамзатова попросила у президента России Владимира Путина дать жителям республики отсрочку на полгода от объявленной мобилизации для подготовки в учебных центрах. Она фактически признала, что из республики в Украину отправляют неподготовленных к боевым действиям призывников.

В обращении, опубликованном в телеграм-канале муфтията республики, Гамзатова заявила, что "исходя из объявленных цифр - 300 тысяч и из количества субъектов Российской Федерации, Дагестан также как и Чечня выполнил план по мобилизации". "Сегодня в бой из республики едет абсолютно неподготовленная молодёжь, которая не знает ни технику ведения боя, не знакома ни с каким видом оружия вообще." - добавила Гамзатова.

Спустя час после публикации её обращение собрало в телеграм-канале больше тысячи одобрительных реакций.

22 сентября глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в республике мобилизация проводиться не будет. Он пояснил это тем, что за время войны в Украине республика "перевыполнила план". Спустя несколько дней пресс-секретарь главы Чечни Ильман Вахидов заявил в комментарии ЧГТРК "Грозный", что сообщения об отмене в Чечне мобилизации на войну в Украину были распространены "не российскими СМИ, не нашими республиканскими", а "оппозиционно настроенными изданиями, телеграм-каналами" и не являются достоверными.