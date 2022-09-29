Жена муфтия Дагестана попросила Путина об отсрочке для мобилизованных

Супруга и советник муфтия Дагестана Айна Гамзатова попросила у президента России Владимира Путина дать жителям республики отсрочку на полгода от объявленной мобилизации для подготовки в учебных центрах. Она фактически признала, что из республики в Украину отправляют неподготовленных к боевым действиям призывников.
В обращении, опубликованном в телеграм-канале муфтията республики, Гамзатова заявила, что "исходя из объявленных цифр - 300 тысяч и из количества субъектов Российской Федерации, Дагестан также как и Чечня выполнил план по мобилизации". "Сегодня в бой из республики едет абсолютно неподготовленная молодёжь, которая не знает ни технику ведения боя, не знакома ни с каким видом оружия вообще." - добавила Гамзатова.
Спустя час после публикации её обращение собрало в телеграм-канале больше тысячи одобрительных реакций.
22 сентября глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в республике мобилизация проводиться не будет. Он пояснил это тем, что за время войны в Украине республика "перевыполнила план". Спустя несколько дней пресс-секретарь главы Чечни Ильман Вахидов заявил в комментарии ЧГТРК "Грозный", что сообщения об отмене в Чечне мобилизации на войну в Украину были распространены "не российскими СМИ, не нашими республиканскими", а "оппозиционно настроенными изданиями, телеграм-каналами" и не являются достоверными.
- 21 сентября Владимир Путин объявил в России мобилизацию. В указе она названа частичной, однако Минобороны даны очень широкие полномочия по призыву, под который фактически может попасть любой военнообязанный. Поступают многочисленные сообщения о том, что повестки получают те, кто не служил в армии, старше определённого законом возраста и так далее.
- В Махачкале 25 и 26 сентября прошли протестные акции против мобилизации. Как сообщал Кавказ.Реалии, 25 сентября было задержано около 120 человек. В отношении восьми из них возбуждены уголовные дела, на следующий день в полицейские отделы доставили около 110 человек, из них как минимум 28 – несовершеннолетние. Также известно о задержанных в Хасавюрте, где также прошел стихийный митинг против мобилизации, – их около 20 человек.
- В дагестанском Дербенте всех местных жителей мужского пола призывают срочно явиться в военный комиссариат - при себе требуют иметь паспорт и военный билет. По улицам города ездит автомобиль МЧС, транслирующий по громкой связи соответствующее обращение.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.