Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Жена муфтия Дагестана попросила Путина об отсрочке для мобилизованных

Люди у республиканского сборного призывного пункта, Республика Дагестан, Махачкала

Супруга и советник муфтия Дагестана Айна Гамзатова попросила у президента России Владимира Путина дать жителям республики отсрочку на полгода от объявленной мобилизации для подготовки в учебных центрах. Она фактически признала, что из республики в Украину отправляют неподготовленных к боевым действиям призывников.

В обращении, опубликованном в телеграм-канале муфтията республики, Гамзатова заявила, что "исходя из объявленных цифр - 300 тысяч и из количества субъектов Российской Федерации, Дагестан также как и Чечня выполнил план по мобилизации". "Сегодня в бой из республики едет абсолютно неподготовленная молодёжь, которая не знает ни технику ведения боя, не знакома ни с каким видом оружия вообще." - добавила Гамзатова.

Спустя час после публикации её обращение собрало в телеграм-канале больше тысячи одобрительных реакций.

22 сентября глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в республике мобилизация проводиться не будет. Он пояснил это тем, что за время войны в Украине республика "перевыполнила план". Спустя несколько дней пресс-секретарь главы Чечни Ильман Вахидов заявил в комментарии ЧГТРК "Грозный", что сообщения об отмене в Чечне мобилизации на войну в Украину были распространены "не российскими СМИ, не нашими республиканскими", а "оппозиционно настроенными изданиями, телеграм-каналами" и не являются достоверными.

  • 21 сентября Владимир Путин объявил в России мобилизацию. В указе она названа частичной, однако Минобороны даны очень широкие полномочия по призыву, под который фактически может попасть любой военнообязанный. Поступают многочисленные сообщения о том, что повестки получают те, кто не служил в армии, старше определённого законом возраста и так далее.
  • В Махачкале 25 и 26 сентября прошли протестные акции против мобилизации. Как сообщал Кавказ.Реалии, 25 сентября было задержано около 120 человек. В отношении восьми из них возбуждены уголовные дела, на следующий день в полицейские отделы доставили около 110 человек, из них как минимум 28 – несовершеннолетние. Также известно о задержанных в Хасавюрте, где также прошел стихийный митинг против мобилизации, – их около 20 человек.
  • В дагестанском Дербенте всех местных жителей мужского пола призывают срочно явиться в военный комиссариат - при себе требуют иметь паспорт и военный билет. По улицам города ездит автомобиль МЧС, транслирующий по громкой связи соответствующее обращение.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG