Трейси: РФ запросила информацию о теракте в "Крокусе". США её передали

Российские власти запросили у США информацию о теракте в подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл", который произошёл 22 марта. Американская сторона передала её и намерена поступать так и в будущем, сообщила посол США в России Линн Трейси.

Каких-либо подробностей Трейси не назвала. Она лишь уточнила, что от России поступил "прямой запрос", и что несмотря на "реальные и глубокие разногласия с Кремлём", США готовы содействовать расследованию произошедшего, поскольку "российские граждане имеют право жить безопасно и достойно".

В Кремле заявление Трейси пока не комментировали.

Незадолго до нападения на "Крокус" спецслужбы нескольких западных стран, включая США, предупреждали российские власти о высокой вероятности совершения терактов на территории страны. Тогда Владимир Путин назвал эту информацию "шантажом" и "намерением запугать и дестабилизировать" российское общество. При нападении на "Крокус", по официальным данным, погибли более 140 человек.

В начале текущей недели, 9 апреля, российский Следственный комитет возбудил уголовное дело о финансировании терроризма "высшими должностными лицами США и стран НАТО". Имена этих лиц не уточнялись. В СК лишь заявили, что они якобы переводили деньги на финансирование терроризма через коммерческие организации, среди которых "действующая на территории Украины нефтегазовая компания "Бурисма Холдингс"". Известно, что в совет её директоров с 2014-го по 2019 год входил сын нынешнего президента США Хантер Байден.

Кого именно финансировали "высшие должностные лица США" в СК также не уточнили.