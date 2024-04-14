Трейси: РФ запросила информацию о теракте в "Крокусе". США её передали

Российские власти запросили у США информацию о теракте в подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл", который произошёл 22 марта. Американская сторона передала её и намерена поступать так и в будущем, сообщила посол США в России Линн Трейси.
Каких-либо подробностей Трейси не назвала. Она лишь уточнила, что от России поступил "прямой запрос", и что несмотря на "реальные и глубокие разногласия с Кремлём", США готовы содействовать расследованию произошедшего, поскольку "российские граждане имеют право жить безопасно и достойно".
В Кремле заявление Трейси пока не комментировали.
Незадолго до нападения на "Крокус" спецслужбы нескольких западных стран, включая США, предупреждали российские власти о высокой вероятности совершения терактов на территории страны. Тогда Владимир Путин назвал эту информацию "шантажом" и "намерением запугать и дестабилизировать" российское общество. При нападении на "Крокус", по официальным данным, погибли более 140 человек.
В начале текущей недели, 9 апреля, российский Следственный комитет возбудил уголовное дело о финансировании терроризма "высшими должностными лицами США и стран НАТО". Имена этих лиц не уточнялись. В СК лишь заявили, что они якобы переводили деньги на финансирование терроризма через коммерческие организации, среди которых "действующая на территории Украины нефтегазовая компания "Бурисма Холдингс"". Известно, что в совет её директоров с 2014-го по 2019 год входил сын нынешнего президента США Хантер Байден.
Кого именно финансировали "высшие должностные лица США" в СК также не уточнили.
- 22 марта несколько вооружённых автоматами людей ворвались в концертный зал на окраине Москвы, где должен был состояться концерт рок-группы "Пикник", и открыли стрельбу по собравшимся зрителям. Затем они подожгли зал, спровоцировав сильный пожар, в результате которого обвалилась крыша здания. Число погибших при теракте, на данный момент, составляет 144 человека, 551 человек пострадал, есть и те, кто до сих пор числятся пропавшими без вести.
- По делу о теракте арестованы, как утверждают следственные органы, четверо его исполнителей и семеро их соучастников, большинство из них - граждане Таджикистана. Предполагаемые исполнители с высокой долей вероятности столкнулись с пытками при задержании и на допросах.
- О своей причастности к теракту заявила признанная террористической группировка "Исламское государство". В том, что именно она организовала теракт, уверены США и другие страны Запада. Российская сторона утверждает, что за исполнителями теракта может стоять Украина. Киев все обвинения категорически отвергает.
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