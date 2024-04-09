СК завёл дело о финансировании терроризма "чиновниками в США"

Российский Следственный комитет возбудил уголовное дело о финансировании терроризма "высшими должностными лицами США и стран НАТО". Об этом сообщила официальный представитель главного управления ведомства Светлана Петренко.
В заявлении ведомства говорится, что некие должностные лица якобы переводили деньги на финансирование терроризма через коммерческие организации, в частности нефтегазовую компанию "Бурисма Холдингс", действующую на территории Украины.
Террористическая деятельность в отношении России, заявляют следователи, проводилась "на протяжении последних лет", в том числе "за пределами России", "в целях устранения видных политических и общественных деятелей и нанесения экономического ущерба". Конкретных примеров ведомство не привело.
В совет директоров Burisma Holdings в период с 2014-го по 2019 год входил сын нынешнего президента США Джо Байдена Хантер.
Ранее на российских государственных телеканалах показали видео с допросов обвиняемых в совершении теракта в "Крокус Сити Холле". Они на камеру заявили, что их действия якобы координировали из Киева. При этом они все говорили по-русски, хотя ранее часть из них могла общаться только через переводчика.
Авторы сюжета Первого канала повторили версию, приведённую российскими властями в первые дни после теракта. Они утверждают, что, пока нападавшие на "Крокус" ехали к границе, на украинской территории для них якобы подготовили два коридора для перехода через границу, разминировав местность в двух местах. Сами обвиняемые об этом не говорят, независимых подтверждений этой информации нет. Об "окне" на границе в первый же день после теракта говорил российский президент Владимир Путин.
В сюжете также показали фотографии с украинским флагом, якобы найденные в мобильных телефонах обвиняемых. Одна из них, как обнаружило Радио Свобода, — это снимок из фотобанка Depositphotos на тему "Украинская армия". Ранее "Агентство" обнаружило, что коллаж, якобы обнаруженный в телефоне, более года назад публиковался в интернете.
Все четверо обвиняемых были подвергнуты насилию и, вероятно, пыткам при задержании и сразу после него. Одному из них, в частности, отрезали часть уха, другого, предположительно, пытали электротоком - соответствующие фотографии опубликовали провоенные телеграм-каналы. Когда и при каких обстоятельствах было снято видео, вышедшее в эфире федеральных каналов, неизвестно.
- Нападение на концертный зал произошло вечером 22 марта. В здании находились больше 6000 человек. Группа вооружённых людей открыла огонь по посетителям из автоматического оружия. Здание было подожжено. По последним данным, погибли 144 человека, более 380 пострадали. Следственный комитет ранее сообщал о задержании 12 подозреваемых. Известно об аресте десяти из них – в основном граждан Таджикистана.
- О своей причастности к теракту заявила террористическая группировка "Исламское государство". В том, что именно она организовала теракт, уверены США и другие страны Запада. Российская сторона утверждает, что за исполнителями теракта может стоять Украина. Киев все обвинения категорически отвергает.
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