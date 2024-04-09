СК завёл дело о финансировании терроризма "чиновниками в США"

Российский Следственный комитет возбудил уголовное дело о финансировании терроризма "высшими должностными лицами США и стран НАТО". Об этом сообщила официальный представитель главного управления ведомства Светлана Петренко.

В заявлении ведомства говорится, что некие должностные лица якобы переводили деньги на финансирование терроризма через коммерческие организации, в частности нефтегазовую компанию "Бурисма Холдингс", действующую на территории Украины.

Террористическая деятельность в отношении России, заявляют следователи, проводилась "на протяжении последних лет", в том числе "за пределами России", "в целях устранения видных политических и общественных деятелей и нанесения экономического ущерба". Конкретных примеров ведомство не привело.

В совет директоров Burisma Holdings в период с 2014-го по 2019 год входил сын нынешнего президента США Джо Байдена Хантер.

Ранее на российских государственных телеканалах показали видео с допросов обвиняемых в совершении теракта в "Крокус Сити Холле". Они на камеру заявили, что их действия якобы координировали из Киева. При этом они все говорили по-русски, хотя ранее часть из них могла общаться только через переводчика.

Авторы сюжета Первого канала повторили версию, приведённую российскими властями в первые дни после теракта. Они утверждают, что, пока нападавшие на "Крокус" ехали к границе, на украинской территории для них якобы подготовили два коридора для перехода через границу, разминировав местность в двух местах. Сами обвиняемые об этом не говорят, независимых подтверждений этой информации нет. Об "окне" на границе в первый же день после теракта говорил российский президент Владимир Путин.

В сюжете также показали фотографии с украинским флагом, якобы найденные в мобильных телефонах обвиняемых. Одна из них, как обнаружило Радио Свобода, — это снимок из фотобанка Depositphotos на тему "Украинская армия". Ранее "Агентство" обнаружило, что коллаж, якобы обнаруженный в телефоне, более года назад публиковался в интернете.

Все четверо обвиняемых были подвергнуты насилию и, вероятно, пыткам при задержании и сразу после него. Одному из них, в частности, отрезали часть уха, другого, предположительно, пытали электротоком - соответствующие фотографии опубликовали провоенные телеграм-каналы. Когда и при каких обстоятельствах было снято видео, вышедшее в эфире федеральных каналов, неизвестно.