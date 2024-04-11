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Глава ФБР: в США есть опасность атаки, подобной теракту в "Крокусе"

Кристофер Рэй
Кристофер Рэй

Федеральное бюро расследований США обеспокоено возможностью скоординированной террористической атаки в стране – подобной той, что в прошлом месяце привела к гибели нескольких десятков человек в подмосковном концертном зале "Крокус сити".

Об этом говорится в тексте выступления директора ФБР Кристофера Рэя, который в четверг представляет доклад на слушаниях в Комитете по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса.

"Мне трудно представить себе – на протяжении всей моей работы в правоохранительных органах – время, когда так много угроз общественной и национальной безопасности возникало бы одновременно", - подчёркивает Рэй, отмечая, что сейчас дела обстоят именно так.

Американские официальные лица давно обеспокоены опасностью возможной атаки, осуществленной отдельным человеком или небольшой группой, в связи с настроениями, усилившимися в контексте войны между Израилем и палестинской группировкой ХАМАС, признанной террористической в США и ЕС, пишет "Голос Америки". Но в тексте выступления Рэя говорится о растущих опасениях атаки, схожей с терактом в "Крокусе", ответственность за которую взял на себя филиал признанной террористической группировки "Исламского государство" в Афганистане - "Вилаят Хорасан".

Цель Рэя, как отмечает "Голос Америки", убедить законодателей продлить срок действия программы наблюдения за подозреваемыми, который истекает в этом месяце. Некоторые изменения в этой программе были в среду заблокированы в Палате представителей. Ряд законодателей от обеих партий утверждают, что предложенные меры недостаточно ограничивают полномочия правительства в данной сфере.

  • 22 марта несколько вооружённых автоматами людей ворвались в концертный зал на окраине Москвы, где должен был состояться концерт рок-группы "Пикник", и открыли стрельбу по собравшимся зрителям. Затем они подожгли зал. Начался сильный пожар, в результате которого обвалилась крыша здания. Погибли, по последним данным, 144 человека.
  • Об ответственности за теракт заявила террористическая группировка "Исламское государство". США и другие страны Запада считают эту версию наиболее вероятной.
  • Российские власти считают, что к теракту в концертном зале может быть причастна Украина. Киев это категорически отвергает.
  • 7 марта посольство США в России предупреждало об угрозах терактов в Москве. Тогда отмечалось, что атаки возможны "в ближайшие двое суток". Американским гражданам было рекомендовано избегать мест массового скопления людей. Позднее предупреждение американской дипмиссии продублировали для своих граждан ещё несколько стран.

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