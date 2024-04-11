Глава ФБР: в США есть опасность атаки, подобной теракту в "Крокусе"

Федеральное бюро расследований США обеспокоено возможностью скоординированной террористической атаки в стране – подобной той, что в прошлом месяце привела к гибели нескольких десятков человек в подмосковном концертном зале "Крокус сити".

Об этом говорится в тексте выступления директора ФБР Кристофера Рэя, который в четверг представляет доклад на слушаниях в Комитете по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса.



"Мне трудно представить себе – на протяжении всей моей работы в правоохранительных органах – время, когда так много угроз общественной и национальной безопасности возникало бы одновременно", - подчёркивает Рэй, отмечая, что сейчас дела обстоят именно так.

Американские официальные лица давно обеспокоены опасностью возможной атаки, осуществленной отдельным человеком или небольшой группой, в связи с настроениями, усилившимися в контексте войны между Израилем и палестинской группировкой ХАМАС, признанной террористической в США и ЕС, пишет "Голос Америки". Но в тексте выступления Рэя говорится о растущих опасениях атаки, схожей с терактом в "Крокусе", ответственность за которую взял на себя филиал признанной террористической группировки "Исламского государство" в Афганистане - "Вилаят Хорасан".

Цель Рэя, как отмечает "Голос Америки", убедить законодателей продлить срок действия программы наблюдения за подозреваемыми, который истекает в этом месяце. Некоторые изменения в этой программе были в среду заблокированы в Палате представителей. Ряд законодателей от обеих партий утверждают, что предложенные меры недостаточно ограничивают полномочия правительства в данной сфере.