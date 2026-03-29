Три человека погибли при российском ударе по Краматорску

Три человека, в том числе ребёнок, погибли в воскресенье в городе Краматорск Донецкой области Украины в результате российского удара. Об этом говорится в сообщении офиса генпрокурора Украины.

Погибшему ребёнку было 13 лет. Пострадали ещё 6 мирных жителей в возрасте от 19 до 84 лет. Тип вооружения и последствия атаки уточняются, сообщили в ведомстве.

Ранее в воскресенье российские войска нанесли удар по гостинице в центре соседнего города Славянск. Возник пожар. Сообщалось, что был ранен один человек.

В Николаевской области в больнице умерла 13-летняя девочка, получившая накануне ранения в результате российского удара. Всего пострадали 10 человек.

В воскресенье сообщается о гибели в результате обстрела жителя Запорожской области, есть раненые.

Краматорск расположен недалеко от линии фронта, российские военные регулярно обстреливают город. В нём остаются тысячи жителей.