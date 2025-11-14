Четыре человека погибли в результате российских ударов по Киеву

Четыре человека погибли, более 20 пострадали в результате российского удара по Киеву в ночь на 14 ноября. Таковы последние данные городских властей. Ранее сообщалось о трёх погибших.

Сообщается, что были повреждены не менее 20 жилых домов и другие гражданские объекты. Возникли пожары. Среди пострадавших двое детей и беременная женщина.

В Днепровском районе возник пожар в пятиэтажном жилом доме, многоэтажки горели в Деснянском, Соломенском, Святошинском и Оболонском районах. Утром в пятницу в Киеве была нарушена работа общественного транспорта - из-за перекрытия улиц частично изменены маршруты следования автобусов. Из-за прорыва теплотрассы часть жителей Деснянского района осталась без тепла.

Российские военные, как сообщается, атаковали Киев не только беспилотниками, но и баллистическими ракетами. Минобороны России удар пока не комментировало.

Всего, как сообщил президент Украины Владимир Зеленский, Россия использовала при ударе около 430 беспилотников и 18 ракет, в том числе "Кинжалы". Кроме Киева, под удар попали Киевская область, а также Харьковская и Одесская области. Всего погибли четыре человека. Зеленский отметил, что от обломков ракеты пострадало здание посольства Азербайджана в Киеве.