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Три человека серьёзно ранены в ходе ножевой атаки в поезде в Баварии

Три человека были серьёзно ранены в результате ножевой атаки на юге Германии.

Нападение произошло в субботу около 9 утра в скоростном поезде в Баварии. Полиция сообщила, что в связи с атакой задержан 27-летний сириец.

Поезд, в котором находились около 300 пассажиров, следовал из Регенсбурга в Гамбург. В момент нападения состав находился недалеко от Нюрнберга, отмечает "Немецкая волна".

Министр внутренних дел Хорст Зеехофер сообщил, что мотив преступления пока не ясен. Нападение глава ведомства назвал ужасающим.

Источники германских медиа в службах безопасности рассказали, что подозреваемый жил в городе Пассау, вблизи границы с Австрией.

По неподтвержденным данным, еще до нападения мужчина вел себя в поезде "психически неадекватно", "несколько раз звал на помощь".

В июне три человека были убиты, еще несколько получили ранения в результате ножевой атаки в Вюрцберге, также на юге ФРГ.

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