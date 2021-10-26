В Париже ученик угрожал расправой директору лицея "во имя Кадырова"

В Париже за оправдание терроризма и угрозы директору частного лицея и ее дочери арестован юноша, ранее исключённый из этого лицея.

Как сообщается на сайте французского журнала Le Point, угрозы начались в мае этого года: на странице этого лицея в Фейсбуке молодой человек написал, что хочет "зарезать директора, как зарезали Самюэля Пати" – школьного учителя, которого год назад убил и обезглавил этнический чеченец Абдуллах Анзоров. Юноша заявлял, что действует "во имя" главы Чечни Рамзана Кадырова и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Причиной угроз стало отчисление этого ученика из лицея – в своих неудачах в учебе он винил директора. После разговора с директором юноша извинился, однако позднее он рассказал своему знакомому, что готов перейти к реальному насилию и, готовясь убить директора лицея, сжег свои французские документы. По информации полиции, он также заявлял, что "ненавидит Францию, Запад и Европу" и намерен сжечь французский флаг в школьном дворе. В его электронной почте обнаружились письма в адрес дочери директора, которую он угрожал изнасиловать и убить.

Молодой человек, информация о происхождении которого не публикуется, арестован и предстанет перед судом.

Школьный учитель Самюэль Пати был убит 16 октября 2020 года, ему было 47 лет. Незадолго до смерти Самюэль Пати, обсуждая с учениками свободу слова, показал им карикатуры журнала Charlie Hebdo на пророка Мухаммеда, причем заранее предупредил, что учащиеся-мусульмане могут ненадолго выйти из класса, если считают карикатуры неприемлемыми.

История получила широкую огласку. Некоторые родители-мусульмане подвергли учителя и школу резкой критике; в их числе был отец ученицы, которая, как выяснилось позднее, на этом уроке вообще не присутствовала.

16 октября 2020 года 18-летний этнический чеченец Абдуллах Анзоров, который не был знаком с Пати, но видел видеообращения с критикой в его адрес, приехал к колледжу, где работал учитель, дождался его и нанес смертельный удар ножом. Затем отрезал голову, сфотографировал ее и опубликовал твит, адресованный президенту Макрону. Анзоров был убит полицией при попытке задержания. Он похоронен в Чечне.

На фоне общественного резонанса после убийства Самюэля Пати глава Чечни Рамзан Кадыров назвал Макрона "вдохновителем терроризма" за его поддержку свободы слова и предупредил, что "последствия такой реакции могут быть очень трагическими". Муфтий Чечни Салах Межиев назвал французского президента "врагом всех мусульман". В сентябре этого года спикер парламента Чечни Магомед Даудов заявил, что Анзоров "погиб на джихаде".