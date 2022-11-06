В Украине введены веерные отключения электроэнергии

В Украине из-за разрушения энергетической инфраструктуры введены ограничения подачи электричества. Государственная компания "Укрэнерго" ежедневно публикует графики почасовых отключений света. На данный момент они действуют в Киеве и Киевской области, а также в Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской и Полтавской областях.

В субботу в Украине прошёл национальный телемарафон, в ходе которого на вопросы зрителей отвечал в том числе мэр Киева Виталий Кличко. Он сообщил, что ситуация с энергоснабжением украинской столицы остаётся сложной. Власти просчитывают различные сценарии, не исключая и полного блэкаута. Массовые народные гуляния на Рождество и Новый год в Киеве будут отменены. Мэр призвал киевлян иметь дома запас питьевой и технической воды, еды, заряженные аккумуляторы и теплые вещи.

"Мы делаем всё, чтобы этого (полного отключения энергоснабжения. - РС) не произошло. Но будем откровенны: наши враги делают всё для того, чтобы город был без тепла, без электричества, без водоснабжения, вообще мы все умерли. И от того, насколько мы будем подготовлены к различным ситуациям, зависит будущее," - сказал Кличко.

Мэр уточнил, что сейчас в Киеве ночуют около трёх миллионов человек; гораздо больше приезжают днём на работу из близлежащих областей. На случай ухудшения ситуации с энергоснабжением он посоветовал киевлянам заранее оценить возможность провести какое-то время в пригородах "у родственников или друзей, где есть отдельное водоснабжение, печка, тепло." По словам Кличко, зимой в городе будут развёрнуты 1 тыс. пунктов обогрева. Однако власти надеются, что до худшего сценария дело не дойдёт.

Директор департамента муниципальной безопасности киевской городской администрации Роман Ткачук заявил, что в случае полной потери электроснабжения жители столицы будут эвакуированы, но нынешнюю ситуацию охарактеризовал как управляемую.