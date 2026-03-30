"Застать врагов врасплох". Новая концепция безопасности Израиля

Информационный дайджест "Время Свободы с Андреем Шароградским". Понедельник, 30 марта
Биньямин Нетаньяху о расширении «буферной зоны» в Ливане в ответ на обстрелы Израиля
Иран заявляет о готовности отразить возможную американскую операцию по захвату острова Харк
Йеменские хуситы вступили в войну на Ближнем Востоке
Впервые за столетия сорвана месса Латинского патриарха в храме Гроба Господня в Иерусалиме
Владимир Зеленский поддержал идею «пасхального перемирия» с Россией
Кремль опровергает планы новой мобилизации
Почему не состоялись протесты против блокировки интернета в России
США разрешили танкеру с российской нефтью прибыть на Кубу
История погибшего в Украине кубинца, воевавшего в армии РФ
90 лет Зденеку Свераку – одному из создателей Яры Циммермана