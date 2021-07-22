30 туркменских военных погибли в автокатастрофе

По меньшей мере 30 туркменских военнослужащих погибли в автокатастрофе. Инцидент произошёл 18 июля в столице страны, однако его подробности до сих пор до конца не известны. Об этом сообщает Туркменская служба Радио Свобода.
Колонна солдат на нескольких грузовиках возвращалась из мемориального комплекса "Народная память" на западе Ашхабада, где они участвовали в жертвоприношении по случаю Курбан-байрама. При спуске с холма, где расположен мемориальный комплекс, у одного из грузовиков, по всей видимости, отказали тормоза, он вытолкнул с дороги впереди идущую машину, а затем перевернулся сам, — сообщает источник Туркменской службы РС.
По данным второго источника редакции, число погибших уже превышает 30, ещё более 20 человек госпитализированы с серьёзными травмами. Среди них — трое офицеров, уточняет Туркменская служба. Бекревинский проспект, где произошла катастрофа, до сих пор закрыт для движения и там проводятся ремонтные работы, передают очевидцы.
Власти официально катастрофу не комментируют: Туркмения — одна из самых закрытых стран в мире. Разбившиеся военные, по всей видимости, могли участвовать в подготовке к параду в честь 30-летия независимости страны.
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