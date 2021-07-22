30 туркменских военных погибли в автокатастрофе

По меньшей мере 30 туркменских военнослужащих погибли в автокатастрофе. Инцидент произошёл 18 июля в столице страны, однако его подробности до сих пор до конца не известны. Об этом сообщает Туркменская служба Радио Свобода.

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Колонна солдат на нескольких грузовиках возвращалась из мемориального комплекса "Народная память" на западе Ашхабада, где они участвовали в жертвоприношении по случаю Курбан-байрама. При спуске с холма, где расположен мемориальный комплекс, у одного из грузовиков, по всей видимости, отказали тормоза, он вытолкнул с дороги впереди идущую машину, а затем перевернулся сам, — сообщает источник Туркменской службы РС.

По данным второго источника редакции, число погибших уже превышает 30, ещё более 20 человек госпитализированы с серьёзными травмами. Среди них — трое офицеров, уточняет Туркменская служба. Бекревинский проспект, где произошла катастрофа, до сих пор закрыт для движения и там проводятся ремонтные работы, передают очевидцы.

Власти официально катастрофу не комментируют: Туркмения — одна из самых закрытых стран в мире. Разбившиеся военные, по всей видимости, могли участвовать в подготовке к параду в честь 30-летия независимости страны.