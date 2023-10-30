Трое россиян больше года живут в аэропорту Южной Кореи

Трое россиян, уехавших от мобилизации в России в октябре 2022 года в Южную Корею, уже больше года живут в международном аэропорту Инчхон. Власти страны не предоставляют им убежище. Об этом сообщает агентство "Рёнхап".

Южнокорейская комиссия по правам человека обратилась к руководству страны с рекомендацией улучшить условия проживания и питания россиян, а также расширить для них пространство в зоне ожидания вылета. Комиссия считает, что трое застрявших в аэропорту граждан России заслуживают "гуманитарного содействия" со стороны властей.

В октябре 2022 года пятеро россиян, которые уехали из России после того, как им пришли повестки в армию в ходе мобилизации, подали прошения к властям Южной Кореи о предоставлении им убежища. Минюст страны отказал им в этом обосновав такое решение тем, что отказ от службы в армии не является уважительной причиной для получения убежища. В итоге россияне были вынуждены жить в транзитной зоне аэропорта. Поздне суд в Южной Кореи отменил отказ в предоставлении статуса беженца для двух из пяти граждан России.

Южнокорейские правозащитники настаивали, что россияне являются "политическими беженцами, которым грозит преследование".