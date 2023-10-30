Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Трое россиян больше года живут в аэропорту Южной Кореи

Международный аэропорт Инчхон (архивное фото)
Международный аэропорт Инчхон (архивное фото)

Трое россиян, уехавших от мобилизации в России в октябре 2022 года в Южную Корею, уже больше года живут в международном аэропорту Инчхон. Власти страны не предоставляют им убежище. Об этом сообщает агентство "Рёнхап".

Южнокорейская комиссия по правам человека обратилась к руководству страны с рекомендацией улучшить условия проживания и питания россиян, а также расширить для них пространство в зоне ожидания вылета. Комиссия считает, что трое застрявших в аэропорту граждан России заслуживают "гуманитарного содействия" со стороны властей.

В октябре 2022 года пятеро россиян, которые уехали из России после того, как им пришли повестки в армию в ходе мобилизации, подали прошения к властям Южной Кореи о предоставлении им убежища. Минюст страны отказал им в этом обосновав такое решение тем, что отказ от службы в армии не является уважительной причиной для получения убежища. В итоге россияне были вынуждены жить в транзитной зоне аэропорта. Поздне суд в Южной Кореи отменил отказ в предоставлении статуса беженца для двух из пяти граждан России.

Южнокорейские правозащитники настаивали, что россияне являются "политическими беженцами, которым грозит преследование".

  • Приказ о проведении частичной мобилизации для войны в Украине президент России Владимир Путин подписал 21 сентября 2022 года. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что по мобилизации должны быть призваны 300 тысяч человек.

Форум

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG