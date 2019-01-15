Президент США Дональд Трамп: "Я никогда не работал на Россию"

"Я никогда не работал на Россию" - так президент Трамп отозвался в понедельник на две публикации в ведущих американских газетах, вызвавших повышенное внимание в Соединенных Штатах.

В пятницу газета The New York Times опубликовала сообщение о том, что ФБР начало расследование в отношении президента Трампа сразу после увольнения им главы ФБР Джеймса Коми. По данным газеты, инициаторы расследования в руководстве ФБР опасались, что глава государства может представлять угрозу национальной безопасности. Трамп в беседе с журналистами назвал этих людей "негодяями".

​В субботу газета The Washington Post сообщила о том, что после встречи с Владимиром Путиным в Гамбурге в 2017 году Дональд Трамп забрал у американской переводчицы записи, которые она вела во время встречи и предупредил, что она не имеет права разглашать информацию об этой беседе даже сотрудникам администрации. Несмотря на то, что на встрече присутствовал тогдашний Госсекретарь Рекс Тиллерсон критики Дональда Трампа восприняли эту информацию с тревогой. Сам президент в понедельник заявил, что он ничего не знает об этом инициденте. Он назвал встречу с Путиным успешной. "Ничего страшного. У нас подобные встречи проходят постоянно", - сказал президент Трамп.

Несколько законодателей-демократов объявили о том, что они намерены провести слушания с участием переводчицы президента Трампа. Законодатели-республиканцы и представители Белого дома говорят о том, что президент Трамп стал объектом беспрецедентной кампании утечек информации.