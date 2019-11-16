Американский дипломат: Трампа интересовало расследование "Бурисмы"

После телефонного разговора Дональда Трампа и Владимира Зеленского, состоявшегося 26 июля, украинские власти были готовы начать расследование компании "Бурисма", членом совета директоров которой был Хантер Байден, сын бывшего вице-президента США. Об этом 27 июля сообщил Дональду Трампу посол США в ЕС Гордон Сондланд.

Сондланд позвонил Трампу из Киева, где он в качестве представителя Дональда Трампа встречался с руководством Украины. Телефонный разговор шел в присутствии сотрудника посольства США в Киеве Дэвида Холмса. Холмс в пятницу выступил на закрытых слушаниях в Конгрессе в рамках процесса импичмента президента Трампа, рассказав о деталях этого разговора. О подробностях показаний Холмса стало известно от источников в Конгрессе.

По словам Холмса, Гордон Сондланд сообщил Дональду Трампу, что Владимир Зеленский готов выполнить любые его пожелания, и что Украина готова по просьбе Трампа начать расследование. Затем в ответ на вопрос Холмса правда ли, что Трампу нет дела до Украины Сондланд ответил, что президента интересуют серьезные вещи, которые касаются президента, например, расследование, связанное с Байденом.

О телефонном разговоре Дональда Трампа и Гордона Сондланда стало известно двумя днями раньше из показаний в Конгрессе Билла Тэйлора, временного поверенного в делах США в Киеве, который узнал о нем от Дэвида Холмса. Холмс был вызван из Киева в Конгресс для дачи показаний в рамках процедуры импичмента президента Трампа поскольку этот телефонный разговор касается главного вопроса, на который должен быть получен ответ в результате расследования: потребовал ли Дональд Трамп от Владимира Зеленcкого расследовать компанию "Бурисма" в качестве условия для возобновления приостановленной американской военной помощи Украине.