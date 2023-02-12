ТруZ не играет в хоккей. Иван Беляев – об олимпиадах и чемпионатах

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Знаете ли вы, где состоится в этом году чемпионат мира по хоккею? Если не знаете, я скажу: в Риге и финском Тампере. Знаете ли вы, где в этом году должен был состояться чемпионат мира по хоккею? В Санкт-Петербурге, Российская Федерация. Но весной прошлого года Международная федерация хоккея на льду отстранила сборные России и Беларуси от турнира, не играют они и в этом году. Конечно, речи о том, чтобы провести чемпионат в Петербурге, тоже уже не было.

Вообще судьба российского хоккея немного отличается от судьбы футбола. Во-первых, у клубов нет необходимости играть в Европе, в хоккее нет престижных аналогов футбольных еврокубков. Российские команды "варятся" в Континентальной хоккейной лиге, которая, конечно, так и не смогла выполнить нахальную мечту сравняться по уровню игры и по популярности с НХЛ, но всё-таки является серьёзной лигой высокого уровня. Если российские футболисты, перебираясь в Европу, оказываются в лучшем случае в середняках, а чаще совсем на периферии, то десятки россиян продолжают играть в НХЛ, среди них – бесспорные звёзды Александр Овечкин и Евгений Малкин.

Когда "Сан-Хосе" и "Нэшвилл" открывали сезон НХЛ выездным матчем в Праге, чешское правительство первоначально сделало заявление, что россияне не смогут выступить; в результате руководство лиги и команд смогло отстоять возможность своих игроков появиться на льду. Выступающие в США и Канаде российские хоккеисты в целом избавлены от необходимости делать однозначные политические заявления, а отсутствие вопросов о войне часто становится принципиальным условием интервью с ними.

Чемпионаты мира по хоккею это, будем честны, далеко не чемпионаты мира по футболу, и не только из-за разницы в мировой аудитории. Футбольный мундиаль играется раз в четыре года, в промежутке между ним успевают сыграть сравнимый по важности чемпионат Европы и менее популярные кубки других регионов планеты, но хоккейное первенство проводится каждую весну, уровень интереса к нему ниже ещё и поэтому. Главным и престижнейшим турниром сборных в хоккее остаётся Олимпиада. Здесь у россиян ещё есть время в запасе; никто не способен предсказать ход событий на годы вперёд, и никто не способен угадать, на какие компромиссы смогут пойти (или не пойти) как хоккейные, так и олимпийские боссы.

Война не исчезнет внезапно, сложные вопросы не испарятся

Но общая картина всё равно пессимистична. Спорт – всего лишь одно из отражений жизни общества, рано или поздно он не избегнет общих для всей страны трендов. Сейчас сильнейшие хоккеисты России по-прежнему популярны в лучшей лиге мира, мастерство и условия контрактов позволяют им не отвечать на неудобные вопросы и игнорировать войну. Но так не будет продолжаться вечно. Война не исчезнет внезапно, сложные вопросы не испарятся. Для игроков новых поколений входной барьер в США и Канаду окажется выше, молодые таланты будут всё чаще оставаться в КХЛ, но и её уровень вопреки этому не будет расти.

В 1998 году сборная России остановилась в шаге от олимпийского золота на играх в Нагано. Тем не менее, российский хоккей шёл в гору, уже в XXI веке появились золотые медали чемпионатов мира, возникла Континентальная лига, она постепенно разрасталась, набирая команды из разных стран. Почти всегда это было плодом участия российских инвестиций, но география лиги всё равно работала на её престиж.

Переломным моментом стал 2014 год. После аннексии Крыма и развязанной на востоке Украины войны лигу покинул ХК "Донбасс". После этого же сезона из КХЛ ушёл и финалист Кубка Гагарина, пражский "Лев", создававшийся двумя годами ранее специально под "русскую лигу". Сборная потеряла право выступать под своим именем и, хотя победила на Олимпиаде 2018 года, сделала это под нейтральным флагом – да ещё и на играх, куда впервые за долгие годы не отпустили игроков из Северной Америки (другими словами, дважды чуть подпорченное золото, хотя настрой и самоотверженность чемпионов отрицать нельзя).

Теперь в КХЛ уже нет команд из Финляндии, Латвии, Словакии, Хорватии, а международный статус ей сохраняют "Минск", "Астана" и китайский "Куньлунь". Доминик Гашек, четверть века назад отстоявший "на ноль" финальный матч и подаривший Чехии олимпийское золото, – один из самых заметных во всём мире сторонников полного бана российских спортсменов. Но всё, что он говорит, меркнет по сравнению с усилиями российского режима забанить всю страну везде и всюду – безусловно, очень успешными.

Иван Беляев – журналист Радио Свобода



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