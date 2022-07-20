ЦБ РФ предложил резко ограничить доступ граждан к иностранным акциям

Центробанк России предложил временно запретить так называемым неквалифицированным инвесторам сделки с иностранными ценными бумагами. Об этом сообщает РБК со ссылкой на сообщении Центробанка.

В сообщении Центробанка сказано, что сделки с иностранными бумагами будут доступны только квалифицированным инвесторам. Предположительно, это означает, что обычные граждане не смогут их приобрести.

Регулятор объяснил это решение "санкционными рисками, которые могут привести к расширению объема заблокированных активов розничных инвесторов".

Отмечается, что ограничения не коснутся ценных бумаг министерства финансов и иностранных эмитентов, выпущенных в России, а также эмитентов, которые ведут экономическую деятельность в стране.

Руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута заявил, что те, кто сейчас признан квалифицированным инвестором, смогут сохранить этот статус. При этом другие инвесторы смогут продать уже купленные ценные бумаги на бирже, а также держать их.



Мамута добавил, что размер активов, необходимый для получения статуса квалифицированного инвестора увеличится с 6 до 30 миллионов рублей, а тестирование перед покупкой "сложных финансовых инструментов будет усовершенствовано."

По словам зампреда Банка России Филиппа Габунии, ограничения на доступ к иностранным ценным бумагам будут действовать, пока Центробанк не придёт к выводу, что риски хранения иностранных ценных бумаг снизились, или не поймёт, как этим риском управлять.