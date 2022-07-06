Тинькофф Банк запретил отправлять SWIFT-переводы в валюте

Тинькофф Банк с 6 июля до 1 октября приостанавливает исходящие SWIFT-переводы "во всех валютах, включая доллары США". Ограничения касаются только физических лиц. Об этом Тинькофф Банк объявил сегодня, 6 июля.

Как сообщил банк, ограничения на валютные операции – это призыв "менять структуру валютных предпочтений с учётом геополитических реалий". Тинькофф Банк утверждает, что долго боролся за удобные SWIFT-переводы, "работа которых на 95% зависит от западной платёжной инфраструктуры". Однако усилия оказались недостаточными, чтобы западные партнёры выполняли свои обязательства "в разумные и комфортные сроки".

В мае 2022 года Тинькофф Банк приостановил переводы в евро, также сославшись на увеличение срока транзакций. По информации Би-би-си, проблема была не только в сроках, но и в том, что европейский банк-корреспондент Тинькофф Банка отказался обрабатывать его платежи.

Принимать SWIFT-переводы клиенты будут по прежним условиям: с комиссией в размере 3% от суммы перевода, но не менее 200 у. е. и не более суммы перевода. Все средства, полученные за счёт комиссий по валютным счетам и переводам, Тинькофф Банк обещает направить на благотворительные цели – о них он планирует рассказать осенью.