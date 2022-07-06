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Тинькофф Банк запретил отправлять SWIFT-переводы в валюте

Тинькофф Банк с 6 июля до 1 октября приостанавливает исходящие SWIFT-переводы "во всех валютах, включая доллары США". Ограничения касаются только физических лиц. Об этом Тинькофф Банк объявил сегодня, 6 июля.

Как сообщил банк, ограничения на валютные операции – это призыв "менять структуру валютных предпочтений с учётом геополитических реалий". Тинькофф Банк утверждает, что долго боролся за удобные SWIFT-переводы, "работа которых на 95% зависит от западной платёжной инфраструктуры". Однако усилия оказались недостаточными, чтобы западные партнёры выполняли свои обязательства "в разумные и комфортные сроки".

В мае 2022 года Тинькофф Банк приостановил переводы в евро, также сославшись на увеличение срока транзакций. По информации Би-би-си, проблема была не только в сроках, но и в том, что европейский банк-корреспондент Тинькофф Банка отказался обрабатывать его платежи.

Принимать SWIFT-переводы клиенты будут по прежним условиям: с комиссией в размере 3% от суммы перевода, но не менее 200 у. е. и не более суммы перевода. Все средства, полученные за счёт комиссий по валютным счетам и переводам, Тинькофф Банк обещает направить на благотворительные цели – о них он планирует рассказать осенью.

  • Также 6 июля стало известно, что Тинькофф Банк будет оказывать услуги по рублёвым переводам в страны ближнего зарубежья через Систему быстрых платежей (СБП).
  • В начале июня Тинькофф Банк ввёл комиссию за обслуживание счетов в иностранной валюте, а также закрыл накопительные счета в долларах и евро.
  • Основатель Тинькофф Банка Олег Тиньков публично осудил российское вторжение в Украину. После антивоенной публикации, по словам Тинькова, его вынудили продать свою долю в Тинькофф Банке. Весь пакет Тинькова купил российский миллиардер Владимир Потанин.
  • Россия вторглась на территорию Украины 24 февраля 2022 года. В ответ на российскую агрессию США, Евросоюз и ещё ряд стран ввели несколько пакетов санкций, в том числе против крупнейших российских банков. В частности, от системы переводов SWIFT были отключены Сбербанк, ВТБ и Россельхозбанк. Тинькофф Банк под санкции не попал.

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