Цена на красную икру в России впервые превысила 5 тыс рублей

Красная икра в России подорожала до исторического максимума,несмотря на увеличившуюся добычу лососёвых. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата.

В октябре 2021 года средняя цена лососёвой икры в рознице впервые превысила отметку 5 тысяч рублей за один килограмм. До такого уровня цены на этот продукт не поднимались ни разу за всю историю наблюдений с 2000 года, отмечает издание.

За 20 лет, по подсчетам Росстата, красная икра подорожала более чем в 7 раз - в октябре 2000 года один килограмм стоил 675 рублей.

В начале сентября глава Росрыболовства Илья Шестаков в интервью РБК прогнозировал снижение цен на красную рыбу и икру. В этом году улов лососёвых в России превысил 533 тысячи тонн, что на 80 процентов больше прошлогоднего показателя. Не прекратившийся осенью рост розничных цен в Росрыболовстве связывают с ажиотажем, который создают спекулянты перед новогодними праздниками.



В октябре производители круп уведомили торговые сети о повышении цен на гречку, овсянку и хлопья на 10–20 процентов в ноябре из-за роста стоимости сырья и упаковки.

На прошлой неделе глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, выступая в Госдуме, что продовольственная инфляция в России достигла двузначных значений. По ранее опубликованным данным Росстата, продовольственные товары в октябре подорожали в России в годовом выражении на 10,89 процента.