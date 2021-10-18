В российских магазинах рекордно подорожала овсянка

В российских магазинах рекордно подорожали овсяные хлопья. В августе этого года стоимость одного килограмма овсянки впервые с 2000 года превысила 80 рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата.

С января по август 2021 года на 15 процентов выросли цены и на овсянку быстрого приготовления по сравнению с аналогичным периодом в 2020 году. Сейчас один килограмм такой овсяной каши может стоить 94 рубля.

Представители торговых сетей называют причиной подорожания овсяных хлопьев рост закупочных цен у поставщиков. Последние уже предупреждали о росте цен из-за низкой урожайности, засухи, сокращения посевных площадей, тяжелых условий уборки в ряде ключевых регионов, где выращивают овес, а также из-за повышения стоимости сырья и упаковки.

Ранее в этом году сообщалось о том, что цены на гречку могут вырасти на 15 процентов. Представители торговых сетей связали такое повышение с дефицитом крупы, а также с увеличением стоимости упаковки. Кроме того, ещё одной причиной подорожания они называют рост экспорта гречихи. В мае этого года правительство России временно запретило вывозить из страны гречневую крупу. Ограничение действовало с 5 июня по 30 августа.

С конца прошлого года власти сдерживают цены на социально значимые продукты. Правительство приняло постановление, которое должно было помочь стабилизировать цены на сахар и масло. В конце марта правительство продлило заморозку цен на эти товары. Кроме того, были введены пошлины и квоты на экспорт зерна. Однако фиксация розничных цен на эти продукты не помогла сдержать рост их оптовой стоимости.