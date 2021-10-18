Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

В российских магазинах рекордно подорожала овсянка

В российских магазинах рекордно подорожали овсяные хлопья. В августе этого года стоимость одного килограмма овсянки впервые с 2000 года превысила 80 рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата.

С января по август 2021 года на 15 процентов выросли цены и на овсянку быстрого приготовления по сравнению с аналогичным периодом в 2020 году. Сейчас один килограмм такой овсяной каши может стоить 94 рубля.

Представители торговых сетей называют причиной подорожания овсяных хлопьев рост закупочных цен у поставщиков. Последние уже предупреждали о росте цен из-за низкой урожайности, засухи, сокращения посевных площадей, тяжелых условий уборки в ряде ключевых регионов, где выращивают овес, а также из-за повышения стоимости сырья и упаковки.

Ранее в этом году сообщалось о том, что цены на гречку могут вырасти на 15 процентов. Представители торговых сетей связали такое повышение с дефицитом крупы, а также с увеличением стоимости упаковки. Кроме того, ещё одной причиной подорожания они называют рост экспорта гречихи. В мае этого года правительство России временно запретило вывозить из страны гречневую крупу. Ограничение действовало с 5 июня по 30 августа.

С конца прошлого года власти сдерживают цены на социально значимые продукты. Правительство приняло постановление, которое должно было помочь стабилизировать цены на сахар и масло. В конце марта правительство продлило заморозку цен на эти товары. Кроме того, были введены пошлины и квоты на экспорт зерна. Однако фиксация розничных цен на эти продукты не помогла сдержать рост их оптовой стоимости.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG