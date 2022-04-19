Цена ностальгии. Александра Вагнер – о другом взгляде на историю

Я смотрю на карту губерний Российской империи, учрежденных Петром I в 1708 году, и вижу местность, на части которой происходят тяжелые бои. Сейчас это территория Украины, которую пытается оккупировать Россия. Думаю, что и многие архитекторы происходящего – в Кремле и других московских квартирах и государственных зданиях – тоже эту карту изучали. Так же, как внимательно изучают в Украине карту Украинской народной республики 1918 года.

Эти карты – часть истории, а в ней каждый может отыскать свидетельства своей правоты. Как и в западной исторической науке для оценки происходящего до начала нынешней войны использовались такие аргументы: сторонники одной интерпретации апеллировали к Версальскому договору 1919 года, дескать, он не обеспечил мир, а подготовил условия для новой войны, развязанной Адольфом Гитлером. Сторонники другой приводили как аргумент Мюнхенское соглашение, обещавшее умиротворить агрессора, но не реализовавшее этой надежды. Ассоциации, которые эти два документа могут вызвать у читателя в связи с событиями последнего десятилетия, можно даже не упоминать, каждый в состоянии подставить нужное сам. При этом речь идет о переносе прошлого в настоящее без учета того, что реальность того времени, которое предшествовало Второй мировой войне, отличается от обстоятельств, приведших к нынешней войне, уже России против Украины.

Косвенно о том же говорил религиовед Сергей Чапнин, который недавно был гостем эфира Радио Свобода: "В Русской православной церкви после падения коммунизма вместо богословия, вместо Евангелия мы сосредоточились на историческом прошлом, на мечтах и мифологии о святой Руси и православной империи. В итоге произошла страшная подмена: да, у нас есть история, есть мифология, а где Евангелие?" Перекладываю эту мысль на светскую почву: да, у нас есть история, есть мифология, а где реальность? Где реально существующее уже более 30 лет суверенное государство Украина? Действия российской армии продолжают демонстрировать эту страшную подмену. Реальность такова, какой она была до начала нынешней войны, например, в Мариуполе, где греки, русские, украинцы и другие народы жили рядом, имея в карманах украинские паспорта. Пока не пришла Россия и не стёрла эту их жизнь с лица Земли.

Подмена реальности ассоциациями уже унесла в Украине тысячи человеческих жизней, уничтожила города, сломала жизнь миллионов людей

Стёрла, ради идеи XVIII века, исторической Новороссии, о которой с таким жаром рассказывал накануне вторжения Владимир Путин. Наверное, самым запоминающимся ответом на эту жажду завоеваний российского президента стало выступление Мартина Кимани, посла Кении при ООН, во время заседания, на котором обсуждали новый этап российской агрессии против Украины. Кимани говорил об имперском прошлом и рассказывал о том, как много лет назад колониальные империи чертили границы обретавших независимость стран Африки. Он сказал, что следствием этого процесса стала потеря Кенией территорий, с которыми эта страна имеет глубокие культурные, исторические и другие связи. Но вместо формирования представлений о стране, которая "с опасной ностальгией заглядывает в историю", Кения, по словам Кимани, выбрала иной путь. "Мы предпочли завершить наше восстановление, распрощавшись с мёртвыми империями таким образом, чтобы это не вернуло нас в прошлое, к новым формам господства и угнетения. Тогда мы отвергли ирредентизм и экспансионизм на любой основе, включая расовые, этнические, религиозные или культурные факторы. Мы делаем это сегодня снова", – сказал Кимани. Свою речь он завершил словами о том, что поддерживает территориальную целостность Украины в признанных международным сообществом границах.

Историческим подменам приходится противостоять сейчас многим. Среди них и волынские чехи, которые в соцсетях пишут: да, наши родственники пострадали во время событий, происходивших на Волыни в прошлом, но сегодня мы за Украину, и не надо снова бередить старые раны. Действительно, если постоянно не сыпать историческую соль на рану, а попытаться найти возможность излечения и примирения в настоящем – эта рана рано или поздно заживет.

Я вспоминаю анекдот, который рассказывают в Великобритании об Оксфордском университете, подчеркивая особенности и стандарты тамошнего образования. Профессор, наливая во время семинара себе и студентам по рюмочке хереса, говорит: "Это всё история, а интересно и важно то, что происходит сейчас". Если бы с тем же вниманием перед началом вторжения на территорию Украины российские генералы и главнокомандующий изучали не карты Российской империи или СССР, а реальность, то, возможно, нынешняя трагедия бы не произошла. Подмена реальности ассоциациями уже унесла в Украине тысячи человеческих жизней, уничтожила города, сломала жизнь миллионов людей. Это слишком дорогая цена за историческую ностальгию.

Александра Вагнер – журналист Радио Свобода



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