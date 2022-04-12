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Патриарх против паствы. Эфир в 20:30

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

Судьба РПЦ и война России против Украины. Обсуждают религиоведы Сергей Чапнин и Тарас Антошевский

Какой будет судьба РПЦ в Украине? Как сложатся отношения московского патриарха и Украинской православной церкви, священники которой шокированы поддержкой войны? Как меняется ситуация в украинском православии?

Собеседники Виталия Портникова – Тарас Антошевский, украинский религиовед, шеф-редактор Религиозной-информационной службы Украины, и Сергей Чапнин, российский религиовед, старший научный сотрудник Центра православных христианских исследований Фордхемского университета. Эфир в 20:30.

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