Неопределённая вероятность. Владимир Бекиш – о теории перемен



Человечество под воздействием коронавируса изменилось. Не все народы и страны одинаково, но много где изменились ценности, приоритеты жизни. Сильно выдвинулась вперед теория вероятности. Не в том смысле, который присутствует в известном анекдоте про вероятность встречи с динозавром на Тверской улице. А в том смысле, что есть достаточно высокая вероятность заразиться коронавирусом и не знать об этом. Есть вероятность привиться, но всё равно заразиться и умереть. А можно отказаться прививаться и тоже заболеть и умереть. А можно не привиться, и всё сойдет с рук. И такая вероятность тоже существует.

Вероятность – сестра неопределённости. А неопределённость что в государственных делах, что в политике, что в борьбе с коронавирусом – ужасная вещь. Лучше страшная и суровая, но определенность. Чтобы знать, как поступать. Почему спикер Государственной думы Вячеслав Володин умоляет окружающих сделать так, "чтобы Путин оставался президентом как можно дольше"? Понятно, что при этом сам Володин будет благополучно занимать должность спикера или ещё какую сладкую должность столько, сколько Путин "…будет оставаться".

И почему тому же Сергею Лаврову, и Сергею Шойгу, и членам кооператива "Озеро", и еще нескольким десяткам очень влиятельных людей из самого близкого окружения тоже нужно, чтобы "как можно дольше"? Даже если надоел, приелся и тому подобное? И здесь ведь дело тоже не в том, кто именно получает "вкусные" госзаказы, проекты, и поручения. Дело в другом: такая ситуация – с Путиным на вершине – она для этих людей в некотором смысле беспроблемна, потому что всё, абсолютно всё предсказуемо. Понятно, как президент отреагирует на то или иное событие. Можно мгновенно, не дожидаясь реакции Владимира Владимировича на него, выступить с "правильным" заявлением или призывом. Тогда ты – молодец, "в русле".

Вот весь мир сейчас напряженно, кое-откуда даже с содроганием, смотрит на Афганистан. И я уверен: многие из тех, кто пытается понять, что же происходит, во что всё это выльется, не понимают происходящего. Не будем вспоминать ввод советских войск в Афганистан, несколько десятков тысяч убитых солдат и офицеров, вывод войск, взятие власти талибами, ввод американских войск, непрекращающуюся гражданскую войну, войну с наркотрафиком, теракты и прочие будни афганской жизни. Ключевое слово здесь – талибы. Они были и есть в Афганистане, с ними то борются, то договариваются, и Россия объявила это движение террористической организацией несколько лет назад.

Теперь США выводят свои войска из Афганистана. Причина, как мне видится, проста: в условиях войны с коронавирусом, который грозит гибелью человечеству и американской нации в том числе, лучше наплевать на "законное афганское правительство" и не тратить понапрасну деньги, силы и жизни американских солдат. Собственная территория, сограждане, своя страна дороже и ценнее в этой ситуации. Результат вполне ожидаемый: талибы быстро берут страну под свой контроль. Результат этого результата: в Москву на переговоры прибыла делегация талибов. Делегацию членов террористической группировки не арестовали по прилёту сотрудники ФСБ, не положили лицами в пол, не обыскали. Нет, делегацию гостеприимно встретили, провели конструктивные переговоры, дали возможность выступить с пресс-конференцией.

Судя по всему, террористы дали какие-то обязательства правительству России, выслушали просьбы правительства России, обещали прислушаться. Например, пообещали не убивать иностранных дипломатов в Кабуле, когда захватят Кабул. Впрочем, вряд ли талибы выполнят свои обещания и обязательства. Они возьмут страну под контроль, установят жёсткий исламский режим, устранят всех, кто с ними не согласен и кто не успел удрать. И что дальше? Соседям и борцам за демократию – что делать дальше? Этот Афганистан ещё себя покажет миру. Я уверен, что многие политики и государственные деятели в России сейчас ломают головы по поводу Афганистана: говорить и даже делать что-то надо, но что – непонятно, сам молчит, похоже, не определился пока. Ляпнешь не то – и прощай, должность…

Что-то такое произошло в природе, что стремительно меняет жизнь человечества

Я процитировал в начале этого текста высказывание спикера Госдумы Володина. Добавлю к этому ещё некоторые высказывания далеко не последних в России людей, указав на связь этих высказываний с тем, что делает Россия, с тем, как именно она себя позиционирует в мире. Куда, судя по всему, Россия настроена идти и, если потребуется, отправить весь мир. Вице-спикер Госдумы России Пётр Толстой: "На самом деле мы один народ [русские и украинцы. – РС], как сказал президент. Проблема только в кучке негодяев, которые антиконституционным путем там власть захватили. Вот их надо перевешать на фонарях". Вдумайтесь: видный представитель политической элиты России публично призывает повесить на фонарях руководителей другого государства – не отдать под суд, не перестать общаться с ними, не обратиться к мировому сообществу. Повесить.

Как же на это заявление отреагировали президент России, парламент, МИД, Следственный комитет? Понимаю – глупый вопрос. Потому что вице-спикер Толстой, когда говорил это, точно предполагал реакцию всех своих руководителей. Абсолютная предсказуемость, риска потерять кресло никакого. А если вдруг оскорбится Украина или какие-то международные организации – пусть ознакомятся вот с этим: "Россию обвиняют в "агрессивной политике" в ряде регионов, фактически выдавая за таковую линию Москвы на противодействие ультрарадикальным и неонацистским тенденциям в политике соседних стран, которые подавляют права русских, как и других национальных меньшинств, выкорчёвывают русский язык, образование, культуру". Это написал министр иностранных дел России, так что Толстой чувствовал себя безопасно.

Что-то такое произошло в природе, что стремительно меняет жизнь человечества. Вирус этот явно не последний, и не самый страшный. А ещё дикая жара и тысяча умерших от неё в Канаде, температурные рекорды в Москве и Киеве, залитый невероятными ливнями Крым. В этой ситуации одни страны будут делать все, чтобы защитить свой народ, помочь ему выживать и двигаться вперед. А другие будут доказывать остальным, кто самый выдающийся, кого нужно уважать больше всех на свете. К каким именно относится Россия – догадайтесь сами.

Владимир Бекиш – блогер



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