Центр Львова подвергся атаке дронов, есть пострадавшие

Центр Львова подвергся атаке дронами во вторник, во второй половине дня. Тяжёлые ранения, по информации местных властей, получили два человека. Кроме того, пострадал объект всемирного наследия ЮНЕСКО.

"Есть прилет в центральную часть Львова. По предварительной информации, пострадало наследие ЮНЕСКО. Угроза остается высокой. Оставайтесь в укрытиях!" - написал в соцсетях глава областной военной администрации Максим Козицкий.

Глава города Андрей Садовый сообщил, что в результате удара был поврежден жилой дом. Впоследствии он проинформировал о попадании дрона ещё в один жилой дом и падении обломков в третьей локации, пишет Украинская служба Радио Свобода.

Ранее Воздушные силы ВСУ сообщали, что российские беспилотники движутся в направлении Львовской области.

После ночного комбинированного удара, жертвами которого стали пять человек в четырех областях, началась аномальная дневная атака "Шахедов", отмечала Би-би-си, анализируя сообщения Воздушных сил ВСУ. Обычно Россия атакует Украину ночью, чтобы усложнить работу ПВО, мобильных огневых групп и дронов-перехватчиков, поэтому дневные атаки такой масштабности и глубины - редкость, пишет Украинская служба медиакорпорации.