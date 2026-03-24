В энергетике Молдовы готовятся ввести чрезвычайное положение

Кабинет министров Молдовы одобрил объявление чрезвычайного положения в энергосекторе страны на 60 дней, начиная с 25 марта. Решение принято после того, как ключевая линия электропередачи Молдовы была отключена в результате ночных российских ударов по Украине.

По сообщению молдавского правительства, решение ещё требует одобрения парламента, который соберется на внеочередное заседание в ближайшее время.

Ранее во вторник президент Мая Сандузаявила, что российские удары по Украине в ночь на 24 марта нарушили основную линию энергоснабжения между Молдовой и Европой. "Альтернативные маршруты есть, но ситуация остается нестабильной. Только Россия несет ответственность за это", – написала Санду в посте в социальной сети X.

Министр иностранных дел Молдовы Михай Попшой сообщил, что пострадала линия электропередачи Исакча – Вулканешты, соединяющая энергетические системы Молдовы и Румынии.

Молдова импортирует электроэнергию из соседней Румынии, члена Европейского Союза, преимущественно по линии, которая проходит через юг Украины, отмечает Украинская служба Радио Свобода.

Молдавские власти заявили, что в Украине вблизи линии были обнаружены обломки дронов, и что перед проведением ремонтных работ необходимы "работы по разминированию". Сколько времени это займет, пока не ясно.

В правительстве Молдовы отмечают, что используются четыре альтернативных маршрута для импорта электроэнергии, но "ситуация остается нестабильной".