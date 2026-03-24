Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Центр Львова подвергся атаке дронов, поврежден объект ЮНЕСКО

Львов, 24 марта
Число пострадавших при атаке дронами на Львов увеличилось до 13. Такие данные привёл городской глава Андрей Садовый. До этого местные власти сообщали о двух пострадавших, которые получили тяжёлые ранения.

Российские дроны атаковали Львов во вторник днем, один беспилотник попал в здание около церкви на Соборной площади в центре города.

Отмечалось, что мог пострадать объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Позднее глава областной военной администрации Максим Козицкий уточнил, что повреждение получил памятник архитектуры национального значения – Ансамбль Бернардинского монастыря. Он расположен на территории исторического ареала Львова, на Соборной площади. Степень повреждения определят специалисты, добавил Козицкий.

"РБК-Украина" пишет, что во Львове дроны попали в жилые дома на площади Соборной, улице Братьев Рогатинцев и Красной Калины. На улице Бандеры упали обломки. В селе Серники Бибрского территориального общества из-за падения обломков дрона загорелся дом.

Ранее Воздушные силы ВСУ сообщали, что российские беспилотники движутся в направлении Львовской области.

Атаке во вторник днём подверглись и другие западные области Украины (кроме Черновицкой, Закарпатской областей, а также большей части Волынской области).

После ночного комбинированного удара, жертвами которого стали пять человек в четырех областях, началась аномальная дневная атака "Шахедов", отмечала Би-би-си, анализируя сообщения Воздушных сил ВСУ. Обычно Россия атакует Украину ночью, чтобы усложнить работу ПВО, мобильных огневых групп и дронов-перехватчиков, поэтому дневные атаки такой масштабности и глубины - редкость, пишет Украинская служба медиакорпорации.


XS
SM
MD
LG