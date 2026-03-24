Центр Львова подвергся атаке дронов, поврежден объект ЮНЕСКО

Число пострадавших при атаке дронами на Львов увеличилось до 13. Такие данные привёл городской глава Андрей Садовый. До этого местные власти сообщали о двух пострадавших, которые получили тяжёлые ранения.

Российские дроны атаковали Львов во вторник днем, один беспилотник попал в здание около церкви на Соборной площади в центре города.

Отмечалось, что мог пострадать объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Позднее глава областной военной администрации Максим Козицкий уточнил, что повреждение получил памятник архитектуры национального значения – Ансамбль Бернардинского монастыря. Он расположен на территории исторического ареала Львова, на Соборной площади. Степень повреждения определят специалисты, добавил Козицкий.

"РБК-Украина" пишет, что во Львове дроны попали в жилые дома на площади Соборной, улице Братьев Рогатинцев и Красной Калины. На улице Бандеры упали обломки. В селе Серники Бибрского территориального общества из-за падения обломков дрона загорелся дом.

Ранее Воздушные силы ВСУ сообщали, что российские беспилотники движутся в направлении Львовской области.

Атаке во вторник днём подверглись и другие западные области Украины (кроме Черновицкой, Закарпатской областей, а также большей части Волынской области).

После ночного комбинированного удара, жертвами которого стали пять человек в четырех областях, началась аномальная дневная атака "Шахедов", отмечала Би-би-си, анализируя сообщения Воздушных сил ВСУ. Обычно Россия атакует Украину ночью, чтобы усложнить работу ПВО, мобильных огневых групп и дронов-перехватчиков, поэтому дневные атаки такой масштабности и глубины - редкость, пишет Украинская служба медиакорпорации.



