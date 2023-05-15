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Анна Ривина и Максим Галкин оспаривают свой статус "иноагента"

Анна Ривина

Руководительница Центра "Насилию.нет" Анна Ривина и шоумен Максим Галкин оспаривают свой статус "иностранного агента", которым их наделили российские власти. Соответствующие судебные карточки обнаружил телеграм-канал "Осторожно, новости".

Ривину Минюст России признал иноагентом в феврале 2023 года, сам центр по борьбе с домашним насилием – ещё в декабре 2020 года. Через несколько дней после получения статуса Ривину не пустили в Грузию.

Галкина внесли в реестр "иногентов" в сентябре 2022 года. Российские власти считают, что он занимается "политической деятельностью, получая за это деньги из Украины". Галкин открыто выступает против российского вторжения в Украину. Певица Алла Пугачёва, также высказывавшаяся против войны, в ответ на присвоение статуса "иноагента" мужу попросила тоже включить её в ряды "иноагентов".

Ранее стало известно, что оспаривать статус "иноагента" в суде будет певица Земфира. Снять с себя этот статус удавалось единицам. По решению суда Минюст исключил из своего реестра, например, правозащитный проект "Апология" и несколько координаторов движения "Голос". Решение было принято "в связи с отсутствием финансирования от иностранных источников в течение года".

Однако с декабря 2022 года российские власти могут объявлять иноагентом любого, кто находится под "иностранным влиянием", определение которого в законе прописано очень расплывчато. Сейчас в реестре более 400 "иностранных агентов": физических лиц, СМИ, НКО и движений.

  • Статус иноагента обязывает среди прочего ежеквартально отчитываться о движении средств на личных счетах и маркировать все публичные сообщения. За ошибки в отчёте или отсутствие маркировки грозит наказание вплоть до лишения свободы.
  • С конца 2022 года "иноагентам" запрещено преподавать в госучреждениях, быть организаторами публичных мероприятий, служить в армии по контракту и быть членами избирательных комиссий.

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