Центр помощи пережившим домашнее насилие "Насилию.нет" закрывается из-за статуса "иностранного агента". Об этом говорится в обращении основательницы организации Анны Ривиной.

"В этом ноябре "Насилию.нет" мог бы отметить 10 лет. Нам очень хотелось встретить этот юбилей вместе с вами, вспомнить, сколько удалось сделать, и почувствовать силы идти дальше: говорить, помогать, быть рядом. Но, к большому сожалению, этой возможности у нас больше нет. "Насилию.нет" закрывается", – сказано в публикации.

По словам Ривиной, организация больше не может продолжать деятельность из-за ограничений, связанных со статусом "иноагента".

"Закон об "иноагентах" постепенно лишал нас не только ресурсов. Сначала нам запретили проводить мероприятия. Потом – заниматься просветительской деятельностью. Всё больше людей боялись к нам приближаться, всё больше сервисов отказывало в помощи, закрывая пострадавшим доступ к поддержке. Этот круг вокруг нашего будущего сужался, сужался, сужался – и вот пространства для работы уже не осталось. В сентябре нас окончательно лишили пожертвований из России", – пишет Ривина.

Она также призвала поддержать команду юристов и психологов, которые продолжат помогать пострадавшим от домашнего насилия.