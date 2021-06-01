Главу центра "Насилию.нет" оштрафовали по закону об "иноагентах"

Перовский районный суд Москвы оштрафовал на 150 тысяч рублей директора центра "Насилию.нет" (внесён российскими властями в список иностранных агентов, но не согласен с этим решением) Анну Ривину по закону об "иноагентах". Об этом сообщает издание "Медуза" (признано российскими властями иностранным агентом, но не согласно с этим решением).

Ривину признали виновной по административной статье об осуществлении деятельности некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента, не включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Решение суда будет оспорено.

В апреле суд в Москве назначил 300 тысяч рублей штрафа центру помощи пережившим домашнее насилие "Насилию.нет" по закону об "иностранных агентах". Позднее Роскомнадзор составил протокол на организацию за отсутствие маркировки "иноагента" на сайте издания "Утопия". В марте владелец помещения, в котором расположен офис "Насилию.нет" потребовал от представителей центра выселиться в течение месяца. Это произошло из-за того, что российские власти внесли организацию в список "иноагентов".

Российские власти включили "Насилию.нет" в реестр "иностранных агентов" в конце декабря 2020 года. В Министерстве юстиции политической активностью центра назвали попытки организации "сделать проблему домашнего насилия видимой" и просьбы к государству "принять меры для защиты жертв домашнего насилия" во время пандемии COVID-19. Правозащитники обжаловали это решение, но суд отклонил иск к Минюсту.

Закон об иностранных агентах был принят в России в 2012 году. Он позволяет властям признавать "иноагентом" любую некоммерческую организацию, получившую деньги из-за рубежа и ведущую, сточки зрения властей, политическую деятельность. Критерии, по которым определяется такая деятельность, в законе чётко не определены, что позволяет властям преследовать организации, работающие в области просвещения, здравоохранения и экологии.