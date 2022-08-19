Цены на оформление финской визы у посредников выросли в шесть раз

В Санкт-Петербурге после решения властей Финляндии сократить прием заявок от россиян на туристические визы резко выросли цены на услуги посредников в их оформлении. Об этом пишет "Фонтанка".

Издание приводит пример объявления в одном из телеграм-каналов, где место на подачу документов на туристическую визу "на завтра" предлагалось за 28 тысяч рублей – в шесть раз дороже официальной стоимости финской шенгенской визы. По словам автора объявления, покупатель был найден мгновенно.

Тем же, кто не готов переплачивать, посредники предлагают ждать до весны и без гарантии.

Агентства, специализирующиеся на помощи в оформлении виз, отмечают, что места на подачу документов на визу в августе закончились ещё в начале июля. После того, как с 1 сентября вступят в силу ограничения на прием заявок на финскую визу, число мест уменьшится и для агентов. Цена на срочное оформление виз может вырасти до 40 тысяч рублей, пишет "Фонтанка".

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил запретить выдачу шенгенских виз гражданам России, поскольку большинство из них поддерживают российскую военную агрессию против его страны.

Вокруг этого предложения развернулась широкая общественная дискуссия.

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил изданию Politico, что страны Евросоюза должны незамедлительно аннулировать выданные россиянам туристические многократные шенгенские визы.

"Вместе мы должны найти общее действенное решение, чтобы сделать запрет на визы наиболее эффективным. И, начиная с настоящего момента, нужно сказать ясное "нет" туристам из России и Беларуси. Вместе с тем продолжать принимать тех, кому нужно убежище, а не каникулы в Европе", – заявил он.

Аннулировать уже выданные виды на жительство и визы тем гражданам России, кто поддерживает войну в Украине, ранее призывал президент Латвии Эгил Левитс.

Предложение Зеленского поддержали также Чехия и Финляндия. Против усложнения визового режима для россиян на уровне всего Евросоюза выступают Германия, Франция и Нидерланды. Еврокомиссия также исключила полное прекращение выдачи виз россиянам, так как это противоречит нормам Евросоюза.