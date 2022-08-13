Чехия поддержала запрет на выдачу шенгенских виз россиянам

Чехия – председатель Евросоюза до 1 января 2023 года – поддержала призывы запретить выдачу шенгенских виз россиянам в ответ на вторжение Кремля в Украину. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

"(Россияне) должны понимать, что такая воинственная политика имеет последствия", – заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский. Он сообщил, что Чехия будет добиваться консенсуса по этому решению на встрече глав МИД Евросоюза в конце августа в Праге. Такой запрет может быть включён в очередной пакет санкций ЕС против России.

Ранее запретить въезд на территорию западных стран призвал президент Украины. Его предложение поддержали члены Евросоюза Эстония, Латвия и Финляндия. Также член ЕС Германия дала понять, что не согласна с идеей о запрете виз для всех россиян. "Это война Путина", – сказал канцлер Германии Олаф Шольц.

Еврокомиссия исключила полное прекращение выдачи виз россиянам, так как это противоречит нормам Евросоюза. "Всегда есть группы людей, которым необходимо давать визы. Это гуманитарные случаи, члены семей [граждан стран ЕС], журналисты и диссиденты", – заявила представитель Еврокомиссии Анита Хиппер.