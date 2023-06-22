Церкви, газ и АЭС. Что стоит за передачей украинских пленных Венгрии

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец в четверг заявил, что удерживаемые до недавнего времени Россией украинские военнопленные, переданные Венгрии в начале июня при посредничестве Русской православной церкви, находятся в изоляции. Украинские дипломаты до сих пор не получили доступа для общения с ними. Власти Украины уже заявили, что Венгрия нарушила международное гуманитарное право, согласно положениям которого военнопленные относятся к той державе, "за которой они числятся".

Разъяснений от Будапешта потребовал и Евросоюз, однако Венгрия не стремится прояснить ситуацию. Причиной такой реакции и вообще согласия на обмен при участии РПЦ, иерархи которой ранее открыто выступали с антиукраинскими высказываниями, может быть в том числе отсрочка платежей за газ, которую "Газпром" пообещал Венгрии весной этого года. Также среди причин и тесные связи Будапешта с Москвой.

Подробности обмена

О том, что в Венгрии находятся 11 украинских военнопленных, стало известно 8 июня, о чем написали официальные российские, а затем и венгерские СМИ. Украинские власти установила личности этих пленных только спустя три дня – так как не были уведомлены заранее о произошедшем и обо всем узнали от журналистов. Об этом сообщил уполномоченный по вопросам пропавших без вести лиц Олег Котенко. По его словам, имена всех военнопленных, оказавшиеся в Венгрии, до настоящего времени находились в Едином реестре пропавших без вести при особых обстоятельствах. Котенко рассказал, что поначалу было установлено местонахождение только четырех украинских граждан из одиннадцати, о которых было известно. Об остальных семи военнослужащих ни украинские чиновники, ни родственники, не получали никакой информации. Уполномоченный заявил, что до возвращения в Украину военнослужащие будут оставаться в списке пропавших без вести украинских граждан.

Посольству Украины в Будапеште 20 июня удалось вывезти из Венгрии только трех украинских военнопленных, сообщил во вторник в фейсбуке представитель украинского министерства иностранных дел Олег Николенко. "Украинские дипломаты совместно с Координационным штабом по вопросам обращения с военнопленными и другими органами Украины продолжают принимать активные меры, чтобы вернуть домой остальных вывезенных из России в Венгрию украинских защитников", – написал Николенко.

Официальная реакция Будапешта была более чем сдержанной: якобы правительство не было осведомлено о происходящем, так как этими вопросами занимались религиозные структуры. Венгерская служба Радио Свобода, ссылаясь на источники в правительстве, написала, что якобы Жольт Шемьен сам договорился об освобождении одиннадцати украинских военнопленных, и об этом не знали ни в министерстве иностранных дел страны, ни в правительстве.

В интервью изданию atv.hu единственный официальный представитель Венгрии, который согласился прокомментировать происходящее, венгерский вице-премьер-министр Жольт Шемьен заявил, что координировал передачу военнопленных "в интересах дела и народа". Шемьен является профессором теологии, одним из основателей Христианско-демократической народной партии Венгрии и, по его словам, происходящее соответствует миссии папы римского по освобождению людей, находящихся в заключении. Издание atv.hu добавляет, что речь идет о венграх Закарпатья.

Венгры Закарпатья

В первых сообщениях российских официальных СМИ о передаче удерживаемых до недавнего времени Россией украинских военнопленных утверждается, что они имеют "закарпатское происхождение". Венгры составляют 12 процентов населения Закарпатской области Украины, речь идет о приблизительно 150 тысячах этнических венгров, проживающих в Закарпатье. Этот факт якобы был основанием для того, чтобы украинцы были переданы именно Венгрии.

До сих пор подтвердить эту информацию нет возможности. Нет информации не только об именах оказавшихся в Венгрии украинцев, но и о подразделениях, в которых они служили. В Вооруженных силах Украины не редкость, что военнослужащие проходят службу в той области, откуда они родом. Это не является правилом, однако чаще всего так и происходит, если речь идет о солдатах, призванных в армию в рамках мобилизации или же оказавшихся в вооруженных силах после службы в отрядах территориальной обороны.

Если речь идет о жителях Закарпатья, то привезенные в Венгрию военнопленные могут иметь отношение к 128-ой отдельной горно-штурмовой бригаде. Это единственное подразделение Вооруженных сил Украины в Закарпатской области. На момент публикации статьи представители этой бригады не ответили на запрос Радио Свобода с просьбой подтвердить принадлежность пленных, однако известно, что бригада участвовала в мае прошлого года в боях за город Попасная в Луганской области, который был практически стерт с лица земли, прежде чем перешел под контроль российских военных. Украинское издание "Фокус" утверждает, ссылаясь на родственников украинских военных, что именно во время боев за город Попасная 11 жителей Закарпатья и были взяты в плен Россией. "С весны прошлого года они находились в исправительной колонии №36 в Суходольске в Луганской области. О таком месте пребывания отдельные семьи знали – они видели фото военных в российских телеграмм-каналах. Например, там появились фотографии двух братьев из Тячева Артема и Анатолия (их фамилии, как и других, пока не будем называть из соображений безопасности)", – говорится в статье. ​

128-ая бригада – одно из тех подразделений Украины, которое участвовало в недавно начавшемся контрнаступлении и освобождало поселок Пятихатки в Донецкой области. Ранее ее военнослужащие принимала участие в освобождении Херсона. Российские официальные СМИ не раз писали об этом подразделении ВСУ в крайне негативном контексте. Такое отношение можно связать с тем, 128-ая отдельная горно-штурмовая бригада – первое подразделение, присягнувшее на верность Украине после обретения страной независимости в 1991 году. В 2014 году бойцы этого подразделения принимали участие в защите Луганской области и удерживали позиции в районах Лисичанска, Северодонецка и Рубежного, принимали участие в боях за Дебальцево.

Церкви, связанные с Москвой

Венгерские СМИ писали, что наряду с РПЦ в передаче Венгрии украинских военнопленных участвовала и Мальтийская служба помощи, которая организовала и сопровождала их транспортировку в ЕС самолетом. Мальтийская службы помощи или Malteser International является гуманитарной благотворительной организацией Мальтийского ордена – религиозного ордена Римско-католической церкви. Орден имеет статус наблюдателя в ООН и в Совете Европы и с точки зрения международного права рассматривается как имеющее определенный суверенитет негосударственное образование, его штаб-квартира находится в Италии, а дипломатические отношения установлены с 94 государствами мира, в том числе с Россией. Эта организация, несмотря на продолжающееся давление на многочисленные гуманитарные организации в России в рамках законодательства о так называемых иноагентах продолжает работать в России. "Официальное Соглашение, подписанное на встрече в Будапеште, от имени России было доверено подписать руководству Мальтийцев Санкт-Петербурга", – говорится на сайте российской Мальтийской службы помощи. При этом на страницах Malteser International в списке международных представительств организации Россия не значится. Венгрия там упоминается среди 27 официальных представителей гуманитарной организации в мире. Malteser International является гуманитарной благотворительной организацией Мальтийского ордена – религиозного ордена Римско-католической церкви.

Еще один участник обмена – Русская православная церковь. И с ней у Венгрии, несмотря на войну в Украине, сложились тесные связи. В частности, еще во время обсуждения в ЕС шестого пакета санкций, связанных с агрессией России в Украине, премьер-министр Виктор Орбан высказался против внесения в список имени главы РПЦ патриарха Кирилла. По мнению Орбана, именно церковные структуры должны участвовать в переговорах о "долговременном урегулировании конфликта", а если патриарх Кирилл окажется в санкционных списках, то "кто же тогда здесь будет творить мир". Орбан также считает, что религиозные свободы будут поставлены под угрозу, если глава РПЦ будет ограничен санкционными мерами. В итоге имя Кирилла Гундяева сначала было внесено в санкционные списки, а затем вычеркнуто из них. Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам Жозеп Боррель сожалел о том, что не все страны Евросоюза смогли договориться о согласованных действиях в отношении Русской православной церкви, чьи священнослужители открыто выступали с пророссийских позиций и участвовали в мероприятиях, организованных Россией для легитимизации аннексированных территорий Украины (известно о том, что архимандрит Алексий (Федоров), настоятель Свято-Успенского кафедрального собора в Херсоне, а также настоятель Свято-Саввинского монастыря Мелитополя архимандрит Иоанн (Прокопенко), который входит в Запорожскую епархию УПЦ МП, присутствовали на торжественно заседании в Кремле, во время которого было объявлено об аннексии Россией оккупированных территорий Украины в Херсонской и Запорожской областях – и это только один из примеров). В то же время несколько стран мира включили главу РПЦ в свои собственные санкционные списки. Среди них – Австралия, Великобритания, Канада, Литва, Новая Зеландия, Украина, Чехия и Эстония.

Передача при посредничестве двух церквей, римско-католической и РПЦ, военнопленных – вписывается в представления Виктора Орбана о том, как должны происходить мирные переговоры об окончании войны, однако в них очевидно не остается места Украине: ни один из украинских религиозных иерархов или представителей светской власти в переговорах об освобождении военнопленных из Закарпатья не участвовал.

Украина до сих пор остается в стороне

Во вторник в интервью украинской службе Радио Свобода представитель Главного управления разведки Украины Андрей Юсов назвал происходящее детективом: "То, что мы вообще обсуждаем эту ситуацию, очень обидно. Потому что событие, которое могло бы иметь положительный импульс, превращается в драматический детектив с очень ощутимым политическим подтекстом. В первую очередь со стороны России, которая проводит информационно-психологическую специальную операцию". По словам Юсова, украинская разведка знала о предстоящем обмене благодаря собственным источникам, и обратилась за разъяснениями к Венгрии еще до того, как информация об обмене появилась в СМИ, однако Будапешт все отрицал. "Сначала говорили, что они военнопленные, потом, что они – свободные люди, что они сами обратились. Но мы понимаем, что это не так. Был запрос со стороны Венгрии, конкретно по военнопленным. Этому есть подтверждение, в том числе документальное", – сказал Андрей Юсов.

Кроме того, по словам Юсова, согласно международному праву, вопросами обмена военнопленными обычно занимается Международный комитет Красного Креста, который должен заранее получить все необходимые данные, согласно Женевской конвенции. Как заявил 22 июня Дмитрий Лубинец, Красный Крест информацию об обмене не получал ни от Будапешта, ни от Москвы.

В истории нынешней войны России против Украины уже случалось, что украинские военнопленные оказывались на территории других государств, в частности Турции, однако каждый раз подобные обмены происходили при участии и с ведома украинских властей. Так, члены подразделения "Азов", попавшие в плен в Мариуполе, были отправлены в Турцию Россией при условии, что они будут оставаться там до окончания боевых действий. Они находятся в постоянном контакте как с украинским консулом, так и с родственниками.

В случае нынешнего обмена, украинский консул до сих пор не получил доступа к гражданам Украины, оказавшимся в Венгрии. Родственники получили возможность общения с ними лишь в среду на этой неделе, хотя в Венгрии военнопленные находятся с 8 июня. "Фактически они находятся в изоляции. У них ограниченный круг общения. У них забрали телефоны, которые им дали, чтобы пообщаться с родственниками. Мы знаем, что к некоторым приехали родственники, но нам неизвестно как происходило это общение", – рассказал Дмитрий Лубинец.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что за передачей Венгрии украинских пленных просматриваются политические интересы премьер-министра Виктора Орбана.

Венгрия и ЕС

Отношение Будапешта к Украине действительно отчасти копирует отношение к Украине Кремля, лишающего Киев права независимо отстаивать свои интересы. Это вызывает озабоченность в Брюсселе, ведь Венгрия является членом ЕС. Объяснить ситуацию, в связи с которой украинские военнопленные, ранее удерживаемые Россией, оказались на ее территории, призвал 19 июня представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Петер Стано. "Что касается Венгрии, то ее власти должны объяснить детали и свое участие в освобождении украинских граждан, удерживаемых Россией в качестве военнопленных, а также коммуникацию Венгрии по этому вопросу с украинскими властями", – заявил Стано в интервью изданию Delfi.

У Кремля есть свои рычаги давления на Венгрию: эта страна, вопреки войне, санкциям и отказу других стран ЕС от российского газа, продолжает получать топливо у России. При этом государственная корпорация "Газпром" в обмен на лояльность позволяет отсрочку платежей за газ. В апреле этого года министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто после визита в Москву (он – единственнй глава МИД стран Евросоюза, который посетил Россию с официальным визитом с начала войны) договорился о поставках газа сверх объемов, которые предусмотрены довоенным контрактом, подписанным осенью 2021 – с отсрочкой платежей в случае, когда стоимость газа на рынках резко увеличится.

Упомянутый контракт, подписанный в 2021 году, сопровождался протестами Киева: тогда Венгрия согласилась получать российский газ в обход Украины через "Турецкий поток" – ветку "Балканского потока", которая проходит через Сербию. Более того, если другие страны Евросоюза после начала войны России в Украине отказались от услуг "Росатома" (Финляндия при возведении новой атомной станции, а Чехия – от поставок топлива для АЭС "Темелин"), то Будапешт продолжает вести переговоры о строительстве дополнительных двух блоков на АЭС "Пакш" – этот проект назван "Пакш-2".

В реализации договоренностей о газе и атомной энергии участвует Сийярто, в декабре 2021 года получивший Орден дружбы от Сергея Лаврова. Венгрия при этом с начала российской агрессии отказалась оказывать Украине военную помощь и не предоставляет свою территорию для военных поставок Украине другими странам. В начале этого года Будапешт заблокировал предложение Польши и Литвы ввести ограничения в отношении ядерного сектора России, в частности, компании "Росатом", занимающейся поставками топлива для АЭС, а также строительством атомных электростанций. Этого шага крайне опасаются в России, потому что "Росатом" занимает сильную позицию на атомном международном рынке. Глава МИД Венгрии ранее заявлял, что его страна никогда не поддержит санкции против "Росатома".

Все эти действия заставили членов Европарламента подвергнуть Будапешт резкой критике. В резолюции, которую приняли 442 голосами против 133 (33 депутата Европарламента воздержались) говорится о сомнении, что Венгрия заслуживает президенства ЕС в 2024 году (по ротации один раз в шесть месяцев страны – члены ЕС сменяют друг друга), так как разбивает единство Евросоюза. В резолюции содержится призыв к поиску правильного решения и предупреждение, что "Европарламент может принять соответствующие меры, если такое решение не будет найдено". Какие именно это может иметь последствия, пока остается неясным, как нет и ответа Будапешта на призыв ЕС дать разъяснения относительно того, почему взятые в плен Россией граждане Украины оказались вопреки международному праву на венгерской земле.