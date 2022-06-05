Цифровая трансформация тюрьмы. Во ФСИН появилось IT-управление

В структуре Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) создается Управление цифровой трансформации, которое должно внедрять в работу ведомства IT-технологии. ВРИО руководителя цифрового управления стал экс-глава ГУФСИН Кузбасса Константин Березнев. Радио Свобода рассказывает, как проходит “цифровая трансформация” тюремного ведомства и зачем это нужно властям.

Электроника за решеткой

В 2021 году появилась программа цифровой трансформации ФСИН. К 2023 году было запланировано введение цифрового документооборота в исправительных учреждениях, цифровые профили заключенных, создание видеокамер с функцией распознавания лиц, оборудование для блокировки мобильной связи. На это было предусмотрено 22 с половиной миллиарда рублей. В апреле "Коммерсант" сообщил со ссылкой на свои источники о временной заморозке программы цифровой трансформации ФСИН – в связи с нехваткой на тот момент денег у государства.

Тем не менее 11 апреля Владимир Путин подписал указ о структурных изменениях в Министерстве юстиции. В том числе в Федеральной службе исполнения наказаний (подотчетна Минюсту) должно быть создано Управление цифровой трансформации.

Указ вступает в силу со дня публикации, подчеркивается в документе. Прошло почти два месяца, и только 3 июня на официальном сайте тюремного ведомства появилась информация, что обязанности главы нового управления временно исполняет генерал-лейтенант внутренней службы России Константин Березнев.

К IT Березнев никакого отношения не имеет: юрист по образованию, с 1990-х годов работал в колониях Кузбасса, в 2019 году возглавил управление ФСИН в регионе, с 2022 года – временно исполняющий обязанности замдиректора ФСИН.

Других сведений о деятельности возглавляемого Березневым нового управления пока нет. На момент публикации текста пресс-служба ФСИН не ответила на вопрос Радио Свобода о сроках создания новой структуры ведомства.

В мае 2022 года Генпрокуратура России потребовала в рамках цифровизации ФСИН предоставить прокурорам круглосуточный онлайн-доступ к видеокамерам в СИЗО и колониях. Член президентского совета по правам человека Игорь Каляпин скептически отозвался об этой инициативе в разговоре с Радио Свобода. ФСИН, по его словам, имеет давнюю практику хороших отношений с прокуратурой, доступ к видеокамерам стоило бы предоставить хотя бы общественным наблюдательным комиссиям.

Тяжелое наследие

Руководитель проекта "Гулагу.нет" Владимир Осечкин отметил в разговоре с Радио Свобода, что обеспечение ФСИН электронными устройствами и программным обеспечением в 2010-х годах было очень коррупционной сферой. Были случаи закупок ФСИН заведомо неработающего или не отвечающего требованиям оборудования, демоверсий компьютерных программ вместо полноценных, конкурсов без конкуренции, закупок некачественного оборудования, которое не подошло МВД.

Александр Реймер, руководитель ФСИН в 2009–2012 годах, получил восемь лет колонии за многомиллиардные хищения при закупках электронных браслетов (для содержащихся под домашним арестом).

В 2017 году на работников Главного центра инженерно-технического обеспечения и связи (ГЦИТОиС) ФСИН возбудили дело за нарушения при закупке компьютеров. В 2018 году – уголовные дела из-за контрактов на закупки раций и маршрутизаторов для подключения к интернету.

В 2020 году на сотрудников ГЦИТОиС было заведено еще одно дело из-за контрактов на внедрение в местах лишения свободы биометрии. Следствие посчитало эти контракты коррупционными и не соответствующими потребностям исправительных учреждений. По контрактам, ставшим предметом уголовных разбирательств, были потрачены сотни миллионов рублей.

В 2018 году Счетная палата России заявила о беспрецедентной неэффективности расходования средств на информатизацию тюремного ведомства: из 9 миллиардов выделенных государством денег эффективно использовались порядка 3 процентов.

Владимир Осечкин утверждает, что с ноября 2021 года по январь 2022-го из Франции, где он сейчас находится из-за преследований в России, он мог подключаться к видеокамерам ФСИН.

– Была возможность открыть электронные замки и спровоцировать апокалипсис, но мы этого не сделали, мы ["Гулагу.нет"] про добро, – говорит он.

Удержать информацию

В прошлом году бывший заключенный Сергей Савельев опубликовал на сайте "Гулагу.нет" вынесенный им из ведомственной компьютерной системы видеоархив пыток заключенных. В результате скандала сменилось руководство ФСИН.

Владимир Осечкин отметил в разговоре с Радио Свобода, что пытки в видеоархиве Савельева сняты на четыре разных типа видеорегистраторов. По данным Осечкина, часть присылаемых в учреждения ФСИН видеорегистраторов – бракованные. О браке в массовом порядке руководители СИЗО и колоний заявить не могут, так как это будет свидетельствовать о коррупционных схемах. Поэтому видеорегистраторы в исправительных учреждениях, говорит он, покупают сотрудники, вымогая на это деньги с заключенных.

– Вполне возможно, Управление цифровой трансформации создается с целью усилить контроль за информацией в системе ФСИН. Как правило, в колониях нет специальных сотрудников, занимающихся информационными технологиями, следящими за сохранением и передачей информации. Обычно всем этим занимаются осужденные, на свободе работавшие в сфере IT. Как и было в случае с Сергеем Савельевым. В ИК-15 (Норильск), ИК-17 (Красноярский край), где я отбывал срок, всё это делали заключенные. У администрации нет ни знаний, ни штата. Переустановить Windows начальнику отряда зовут осужденных, – рассказывает правозащитник и бывший заключенный Иван Асташин.

Возможной реакцией на скандал с Савельевым стал заключенный в марте 2022 года госконтракт на поставку программного обеспечения "Аккорд" для защиты от внешнего проникновения для 10 769 компьютеров ФСИН.

Контракт на 250 миллионов рублей подписан с ООО "Современные технологии". По данным базы "Контур.Фокус", компания существует с 2018 года, за это время выиграла четыре госконтракта на 320 миллионов рублей. Два из них – с ГЦИТОиС ФСИН на 311 миллионов рублей.

– Зарубежные аналоги были бы в два-три раза дороже. О качестве ПО ничего сказать не могу, но интерфейс, конечно, ужасный. Также обращает внимание, что поставку ФСИН осуществляет не производитель "Аккорда", а сторонняя компания, – рассказал собеседник Радио Свобода, работающий в одной из российских госструктур в сфере IT.

На момент публикации текста "Современные технологии" не предоставили комментарий для Радио Свобода.

Коммерческие электронные сервисы для заключенных развиваются без коррупционных скандалов. Замгендиректора компании "Специальные электронные системы" Александр Полькин рассказал Радио Свобода, что с 2008 года работает система электронной переписки "ФСИН-Письмо": через неё отправлено более 15 миллионов писем. С 2018 года работает система связи ФСИНЭТ: заключенные-пользователи могут разговаривать по телефону с родственниками и отправлять-принимать видеосообщения длиной в минуту.

В 2018 году появилась система электронной записи на свидания в исправительные учреждения.

Работают и другие системы для переписки и звонков в места лишения свободы, интернет-магазины, через которые в учреждения ФСИН можно заказать продукты, хозтовары, электроприборы. Сенатор Людмила Нарусова отметила в разговоре с Радио Свобода, что через интернет-магазины для заключенных до сих пор нельзя заказывать лекарства, хотя интернет-торговля медицинской продукцией в России разрешена.

Многие коммерческие интернет-сервисы используют аббревиатуру ФСИН в своих названиях: ведомство этому не противится.