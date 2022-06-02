"Раздеться догола и присесть". Иск против полицейского произвола

В Ленинский райсуд Нижнего Новгорода подан коллективный иск от задержанных на антивоенной акции протеста 6 марта. Среди истцов – 20 девушек и один молодой человек, все жалуются на нарушения своих прав, издевательства и унижения со стороны сотрудников полиции. Девушек за время содержания в спецприемнике на улице Памирской заставили раздеваться догола и приседать, а также оголяться в зоне камер видеонаблюдения. При этом суд решил, что большинство задержанных вообще не должны были содержаться в камерах – их следовало отпустить сразу после составления протокола.

Административный иск подан к министерству внутренних дел России, его нижегородскому управлению и спецприемнику в Ленинском районе города. По словам юриста проекта "Забрало" Олимпиады Усановой, работа над иском заняла более двух месяцев:

Самое сложное было - собрать всех исцов

– Самое сложное было – собрать всех истцов. Сначала у меня были иски от восьми девочек, но потом чем больше людей об этом иске узнавало, тем больше мне писали, – говорит Усанова.

Антивоенная акция 6 марта, как и все подобные акции последних месяцев в Нижнем Новгороде, была пресечена, не успев начаться. Полиция оцепила весь центр города, силовиков было заметно больше, чем самих участников. Задержания начались после хорового исполнения песни "Кукушка" группы "Кино".



– Сначала ничего не происходило, а потом мужчина начал петь песни, все восприняли это как сигнал – и собрались послушать. Потом какой-то мальчик достал плакат, его задержали. И всех остальных тоже, – вспоминает 20-летняя Ольга К., которая просит не упоминать ее фамилию.

Собралась публика послушать уличного музыканта

– Собралась публика послушать уличного музыканта, – рассказывает еще одна задержанная, Ольга Любовцева. – Я подошла туда, и спустя минут 10 – 15 сотрудники полиции начали объявлять, что акция незаконная: "Расходитесь!" Еще через 3 – 5 минут я оказалась в кольце из сотрудников – и начали задерживать всех подряд. Рядом со мной была женщина, у которой ребенок оказался снаружи кольца, она просила полицейских передать ей ребенка – они никак на это не отреагировали.

Всех задержанных развезли по разным райотделам полиции, где очень долго оформляли протоколы, заставляли фотографироваться, снимали отпечатки пальцев.

– Ничего не поясняли – просто утверждали, что мы должны, иначе нам вменят определенную статью о сопротивлении полиции, – говорит Ольга К. – Причем у всех почти были паспорта, эта процедура вообще не была нужна, но нас на ней продержали часов до двух ночи.

– Меня привезли в Канавинское отделение полиции, - рассказывает еще одна задержанная, Ирина Х. В общей сложности из этого отделения в спецприемник увезли 25 человек, оставшихся 15 отпустили домой. В приёмник я зашла только в 2:45.

– Я была вынуждена удалить всё, что было на телефоне – переписки, фотографии. Остались только сториз, – говорит Ольга Любовцева. – Около часа-полутора, а может и больше, нас держали в автозаке на Памирской, напротив спецприемника. Было очень холодно, я уже ног не чувствовала. Мы с подругой встали, чтобы сделать упражнения, согреться – подошел сотрудник полиции и сказал: "Сели! Быстро!"

В самом спецприемнике во время описи имущества полицейские оскорбляли доставленных девушек, говорит Ольга: "Точно не вспомню, что говорили – что-то о том, что мы по разные стороны баррикад". Самое унизительное началось перед помещением в камеры. Этот момент все задержанные описывают примерно одинаково.

– Женщина повела на досмотр. Темноволосая, но больше я ничего не запомнила, – говорит Ольга К. – Отвела в закуток с бельем и попросила раздеться.

Сотрудница полиции сказала раздеться догола и пять раз присесть

– Сотрудница полиции отвела в бельевую, где сказала раздеться догола и пять раз присесть. Я ни о чем не спрашивала, потому что была очень уставшей, думала, что так и должно быть в спецприемнике, что так положено у них, – добавляет Ирина Х. – Я ее спросила: "Зачем? На каком основании?" Она сказала, что это стандартная процедура осмотра заключенных. Я не поняла, с какого момента я вдруг стала считаться заключенной. Что это за статус такой? Мне никто ничего не объяснил. Но к тому моменту я уже 14 часов находилась в близком контакте с полицейскими и не могла никак сопротивляться. Поэтому мне пришлось раздеться, – Ольга Любовцева старается произносить это ровным голосом, хотя признается, что всё это время была на грани истерики.

Нервный срыв случился уже утром, когда Ольгу вместе с сокамерницами разбудил крик полицейского. Ольга пыталась спать, сидя за столом, потому что забраться на верхнюю полку уже не было сил:

Заставляли выворачивать лифчики, чтобы было видно грудь

– Нас вывели в коридор, спрашивали фамилии, имена – а в это время наши вещи переворачивали в камере. Вообще, в чем был смысл, если я только три часа там сидела, я не особо поняла, - говорит Любовцева. – Затем нас завели обратно в камеру – и там была камера видеонаблюдения, она висела в углу. Нас было четыре девочки, и опять зашла эта женщина. Как я понимаю, в пределах видимости этой камеры нас заставили выворачивать лифчики, так чтобы было видно грудь. Она проверяла ширинки, пояс от брюк – надо было чуть приспускать штаны. После этой процедуры у меня там случилась истерика, меня все успокаивали, другие задержанные.

– Ей не хватало воздуха, она вся покраснела, плакала безостановочно. Это было всем видно, все, кто с ней сидел в камере, это подтверждают. Ей просили передать медикаменты – естественно, ничего не было сделано, – рассказывает юрист Олимпиада Усанова.

По мнению защитницы истцов, сотрудники полиции сделали всё возможное, чтобы максимально унизить девушек. Причем к задержанным 6 марта мужчинам таких мер полиция не предпринимала:

Это делалось для того, чтобы морально добить, унизить

– Да, нашего парня-соистца раздели до трусов еще в коридоре, перед камерами, в присутствии других людей – это тоже унизительно, – говорит Усанова. – Но в дальнейшем парней просто хлопали по карманам, когда выводили из камер. В этот промежуток с 6 по 8 марта именно к девчонкам особенно ужасно относились. До этого – я узнавала у тех, кого задерживали – такого не было. Но это же не тюрьма! Человек ничего не мог пронести с собой – это ясно и доказано. Девчонок раздели догола, всё прощупали, повели в камеру. Зачем через два-три часа при осмотре их опять раздевать?! Это делалось именно для того, чтобы морально добить, унизить – у меня других объяснений нет.

Большинство задержанных оказались в суде уже 7 марта, и многим изменили часть 6.1 статьи 20.2.6 КоАП на часть 5 той же статьи, по которой вообще не предполагается ареста, даже на одну ночь. Среди 21 автора коллективного иска таких случаев – 15.

У Ирины Х. история с задержанием длилась чуть дольше. Она рассказывает, что ей пришлось встретить в спецприемнике и праздничный день 8 марта:

– Во второе утро на построении один сотрудник [полиции] нас обматерил, сказал, что так нам и надо, и вообще – что мало нам досталось. Поздравил с 8 марта и сказал: "Что заслужили, то и получили!" – вспоминает Ирина. В итоге в суде ей тоже изменили статью на "неарестную".

После решений судов трое соавторов коллективного иска вернулись в спецприемник: им определили административный арест на 4, 10 и 14 суток. Остальным выписаны штрафы, кроме одной из девушек: она вообще была отпущена домой без штрафа – суд не усмотрел в ее действиях никакого правонарушения.

В коллективном иске к МВД задержанные требуют компенсации морального вреда. По словам их юриста, коллективные иски должны рассматриваться по упрощенной процедуре, причем именно сотрудники полиции должны доказывать свою невиновность. Впрочем, ни юрист, ни сами девушки не испытывают иллюзий. Еще свежи воспоминания об иске задержанных москвичей на условия содержания в спецприемнике Сахарово – тогда суды не усмотрели в действиях полиции нарушений.

Это просто какое-то сексуальное извращение

– Конечно, я в облаках не витаю, но для меня основное – "одернуть" сотрудников спецприемника. Пусть их вызывают в суд, пусть они доказывают, пусть объясняют, почему они, содержа и девочек и парней, именно к девушкам применяли такие унижения, раздевали догола по нескольку раз, – говорит Олимпиада Усанова.

По словам юриста, у одной из задержанных после выхода из спецприемника была попытка суицида, причем в заключении медиков сказано, что на психическое состояние девушки серьезно повлияло то, что ей довелось испытать после задержания. После российских судебных инстанций коллективный иск будет подан в ЕСПЧ, но основные надежды Олимпиада Усанова возлагает на Комитет ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин, который уже рассматривал подобные случаи в других странах мира.